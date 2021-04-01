劏房租管｜報告揭工廈天台亦違規建劏房　長者獨居50呎板間房10年

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-01 18:54

政府委任的劏房租務管制研究工作小組，周三（31日）向政府提交最終報告。報告估算，全港約11萬間劏房中，有超過4,000間是天台屋，至於環境更細的床位或閣樓，亦有逾400間。 小組為劏房進行的調查中，更揭露了劏房的各種問題，例如有逾半劏房不曾有任何維修或保養工程，亦有個別劏房不設窗口，有劏房雖然設有窗口，但有1.7%卻不可打開。而在有簽訂書面租約的劏房中，當中近半不提租期。 調查亦揭露有長者獨居在唐樓板間房長達10年，其居位面積不足50呎，即連一個標準車位一半都沒有。該長者亦無正規書面租約，只靠口頭承諾亦無法打釐印。而除了地舖、工廈被改建劏房外，甚至有人連工廈天台亦不放過，將之改裝成劏房，安全性、合法性均存疑。

劏房租務管制研究工作小組提交的報告估算，全港約11萬間劏房。（資料圖片/盧翊銘攝）

港九新界都有劏房 至少11萬間

報告估算，在2020年，全港有約100,943間劏房，當中有22.6萬人居住，平均每個單位被分間成3.38間劏房。若計及板間房、閣樓、太空倉、床位及天台屋，全港更估計有110,008間劏房，其中天台屋估算有超過4,000間，而板間房亦佔3,415間。

研究報告指，港島、九龍和新界都有劏房，當中以九龍區最多，劏房戶多達6.8萬，佔全港劏房住戶6成；其次則為新界，劏戶住戶數目達2.6萬，佔整體約2成。

調查發現，有92.7%的劏房有設有廚房，但卻有一成要與廁所合併，即俗稱「廁廚共用」。（資料圖片/鍾偉德攝）

一成劏房廚房「廚廁共用」 有窗但不可打開

研究指出，雖然99.3%劏房都設有廁所，但當中有近2成都要共用；另外，有92.7%的劏房有廚房，但卻有一成要與廁所合併，另有17.3%雖然與廁所分開，但要與其他住戶共用。另外，即使有95.9%劏房有窗口，但當中有1.7%的劏房窗口不能打開。

此外，有逾半劏房不曾進行任何維修或保養工程，更有9.3%住戶指劏房滲水或漏水嚴重，甚至0.7%人指漏電或停電的情況嚴重。

報告估算，全港約有160個床位劏房。（資料圖片）

兩成租約無打釐印 約半租約不提租期

在租約方面，雖然85.2%劏房租戶有簽立書面租約，但有23%人無打釐印，故事實上並無保障，而有6.3%的劏房戶更沒有租約。

報告亦提及，在有簽租約的住戶中，當中只得約一半有提及租期，亦只有約兩成訂明了哪一方負責維修和保養等。另外，在租約訂明的租期中，雖然約六成訂明為一年以上至兩年，但有2%僅得6個月或以下。

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劏房租管｜報告揭工廈天台亦違規建劏房 長者獨居50呎空間10年

長者獨居板間房十年 平台被「一劏十三」

研究揭露，有老人獨居在唐樓板間房長達10年，他的單位被「一劏六」，居位面積不足50呎，即連一個標準車位的一半都不及。除了沒有獨立廁廚外，他亦沒有一份正規的書面租約，租約只靠口頭承諾，更無法打釐印。

除了一劏數戶外，研究更發現，有人一劏十多戶。資料顯示，在住宅大廈平台中，竟改建成13戶人的居所，並要共用廁所。有一家三口屈居在其中一個略大於50呎的單位中，至今已居住了7年。即使有租約，但卻無打釐印。

報告發現，在一幢住宅大廈的平台中，一層變成了13戶人的居所，並要共用廁所。（資料圖片/李澤彤攝）

地舖改建劏房 工廈天台亦被改建

此外，研究亦發現，有人懷疑違法改建劏房出租。有地面商舖被「一劏六」，一家三口住在少於100呎的「劏舖」長達6年，亦有單身人士住在大於20呎的空間，前者的租金更高達5,100元，佔了一家收入逾50%；後者亦未能成功申請公屋。

工廈單位改作住宅用途乃屬違法，但有人更達工廈天台亦不放過，將天台改裝成劏房，月租高達5,800元。 更有鄉郊寮屋被「一劏二」分租，需要共用廁所。