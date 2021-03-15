海關檢獲兩款懷疑不安全染髮劑　酵母菌超標準429倍可致過敏發炎

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-15 12:33

近年市面上出現不少聲稱成分「天然」、「草本」或「有機」的染髮劑，海關於今日（15日）公布，早前檢獲兩款共22件懷疑不安全染髮劑，並提醒市民使用該類產品時，應加倍留意其安全性。消委會亦於今早公布最新的調查結果，稱發現六成產品含致敏物質或重金屬，俱為永久性染髮劑及草本海娜染髮粉，存在較大使用風險。

海關表示，早前接獲相關機構轉介，指市面上有3款懷疑不安全的染髮劑出售。海關人員隨即在各區進行巡查，並成功試購其中兩款產品作安全測試。

一款細菌菌落超標51倍

海關指，根據相關化妝品安全技術規範，該兩款染髮劑的細菌菌落總數，分別超出標準上限約3.4倍及51倍；而霉菌和酵母菌總數，則分別超出標準上限約369倍及429倍，涉嫌違反《消費品安全條例》。

海關提醒，市民使用該類產品時，應加倍留意其安全性，若長時間接觸皮膚或用於受損傷的頭皮上，或有引致皮膚過敏和發炎的風險。

▼7款獲評5分的染色護髮素▼

海關指，其後已安排人員採取行動，在銅鑼灣一間店鋪，以及另一間零售商於鰂魚涌、油塘和將軍澳的分店，檢獲共22件懷疑不安全的染髮劑。除搜查涉案零售商外，海關人員亦到全港各區進行巡查，暫沒有再發現該3款產品出售。

▼13款含氧化染料的永久性染髮劑▼

+ 7 + 7 + 7

海關續指，案件仍在調查中，並建議市民，於購買及使用染髮劑時，應注意以下安全事項：詳細閲讀產品的安全使用說明；切勿將產品用於受損傷的頭皮上；切勿讓產品濺及眼睛；若出現皮膚過敏或不適，應立刻用水沖洗；以及若徵狀持續或加劇，應盡快求醫。

海關又指，市民如有懷疑不安全消費品的資料，可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶舉報。

消委會亦於今日公布，一款名為「TS」的染髮劑，被驗出有間苯二胺（m-Phenylenediamine，MPD），屬第二類可導致基因發生永久性突變的物質；亦有 3 款樣本檢出的致敏物質更高於永久性染髮劑，分別為「Herbul」、「Ling Lee寧勵」及「Melva」。