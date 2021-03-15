消委會｜港人每日派膠重量達80.5輛雙層巴士　廢塑膠達2320公噸

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-03-15 12:59

今日（15日）是「國際消費者權益日」，今年主題是「應對塑膠污染」，消委會指出本港未就立法逐步禁止一次性使用的塑膠產品，而每日的固體廢物棄置量中的21%均是廢塑膠，即有2,320公噸，人均0.21公斤。廢塑膠數量可以載滿80.5輛，15公噸的雙層巴士，情況令人憂慮。

本港每日約有2320公噸的廢塑膠。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

消委會指出，本港減塑立法至今只有「塑膠購物袋收費計劃」，以及上月才剛開始公眾諮詢的塑膠飲料容器生產者責任計劃，建議政府借鑑各地相關政策和經驗，如歐盟將於2021年開始全面禁止使用塑料吸管、即棄餐具等；加拿大將於2021年開始禁止使用6種一次性使用的塑膠產品；內地今年元旦日起全面禁用即棄膠飲管等。

根據2019年的香港固體廢物監察報告，廢塑膠是本港第三大的都市固體廢物，每日棄置量2,320公噸，人均0.21公斤。棄置量更可以載滿80.5輛，15公噸的雙層巴士。

本港廢塑膠的回收率只得8%，消委會建議政府可進一步加強利用創新科技和其他誘因鼓勵消費者回收廢塑膠。（消委會圖片）

塑膠物料密度低 貯存及運輸成本高

本港的廢塑膠的回收率僅為8%，遠低於全球整體回收廢塑膠率的18%低。消委會相信，原因與塑膠物料的密度低，令貯存及運輸廢塑膠的成本增加有關，且塑膠物料種類繁多，但不是每種都能夠回收重用，增加了回收的難度。



消委會建議，政府可進一步加強利用創新科技和其他誘因鼓勵消費者回收廢塑膠，如環保署今年所推出的「入樽機」，便是一個值得鼓勵的措施。另外，消委會也認為供應商等應研發和推出環保新產品的設計，以及推行的產品回收計劃，減少對環境的影響。

消委會則建議購買外賣食物或飲品時，可以自攜水樽、可重用餐具、食物盒和購物袋等。（資料圖片 / 鍾偉德攝）

作為消費者，消委會則建議購買外賣食物或飲品時，可以自攜水樽、可重用餐具、食物盒和購物袋等，平日選擇日用品也可以盡量選購補充裝的貨品，減少不必要的包裝。