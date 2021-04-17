DSE｜網課與面授交替　中六生感時空錯亂　測驗狂錯才悟考期至

撰文： 金偉諾 最後更新日期： 2021-04-17 08:00

距離下周五(23日)開考的中學文憑試(DSE)不足一星期，考生們備試進入衝刺階段。不過受疫情影響，中六校園生活斷斷續續，甚至斷多過續，長期網課下時空彷彿停頓，有應屆考生一度未感考期「壓境」坦言：「好似爭咁啲野，現時感覺好似仲喺中五。」有老師則指，學生在網課有疑問，但積壓下來未能得到即時回饋，會有礙學習，「學生們甚至到考模擬考試前才發現忘記了部分課本內容。」

距離DSE開考不足一星期，應屆考生Kelvin正作最後衝刺。 (王海圖攝)

新冠肺炎纏繞市民生活超過一年，包括應屆DSE考生。劉顥然(Kelvin)和其他中六考生一樣，由中五下學期起，大部分時間只能透過電腦鏡頭上課。他回想最初：「當時是覺得開心，因為所有事情都會停止。不用補習和練習，在家閑暇便可。」他亦承認自己變懶，邊上課邊玩手機，甚至在測驗期間「出貓」，「沒了上學的感覺，網課沒有老師監督學習進度，自己無法專心和自律」。

直至Kelvin升上中六，一次測驗的成績不理想，個別問題答得很「離譜」，才察覺自己要急起直追，「我認識一些學兄學姊，他們唸中六時『Chur得好行(積極備考)』，至少做了五年或以上的歷屆試卷，自己有點慚愧」。

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急起直追 為文憑試作最後衝刺

Kelvin為追趕溫習進度，事先編排好一周的時間表，例如規定每天早上約六時至六時半起床，梳洗和吃早餐約十五分鐘，然後開始溫習。他認為早上是考試時間，應是最專心和最有狀態。而下午則努力背誦課本，晚上睡覺前，會先預習翌日溫習內容，讓自己先有概念。

在溫習過程中，Kelvin亦遇到阻滯。他分別選修歷史和化學，兩科試卷都有長題目，要以文章作答，但文章不似短答案有固定分數，評分準則亦要檢視段落結構，所以較難自己核對，需詢問老師意見。一旦老師公務繁忙，要花更多時間了解Kelvin的答案和評分，加上電郵或短訊的限制，往往回覆都有滯後，妨礙個人溫習進度。

老師：網課失即時回饋 影響學習進度

Kelvin班主任趙俊偉老師認為，學生在網課未能即時提出問題及得到即時回饋，會成為學習的一大障礙，「其實知識是累積，當常常忘掉的話，變相內容不能記在腦內。有學生甚至考模擬考試前才發現忘記了部分課本內容」。

對於應屆中六考生，中五下學期開始持續上網課，趙老師指教學進度的確比預期慢，有時只能依書直說，令教學缺乏深度和「溫度」。他說：「(去年)九月尾十月初，可以上實體課時，學生們見到老師和其他同學都感到親切，並且在親身教授下，課堂練習亦做得比較好。」Kelvin亦有同感，「有一堂課，我從未試過這麼認真抄筆記。當回校上課，腦袋就話你知，這是讀書的地方，會開始很努力讀書」。

鼓勵考生勇往直前

距離開考還剩數天，趙老師明白學生憂慮大。他寄語學生：「我們大多時要面對不同困難，有很多限制。其實我們真正需要的是堅毅、努力。只要勇往直前就能實踐自己將來夢想。最後祝大家，考好DSE。」