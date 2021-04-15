國安教育日｜小學校長認法律概念較深 倡由生活入手不算洗腦

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-15 13:55

今日（15日）為「全民國家安全教育日」，有小學舉辦一連串相關的教學活動，其中問及國家安全、國安法等概念。有小學校長直言，法律概念較艱深，小學生難以理解，倡由生活例子入手，如家居安全、交通安全，引伸至社區、國家，培養守法精神、國民身份認同，又認為相關做法是「基本教育」，不算是「洗腦教育」。

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鳳溪第一小學於早上8時舉行早會，由於大部分跨境生仍在內地，故學校透過視像形式讓的本地生、老師與跨境生一同觀看國旗飄揚影片及高唱國歌。

校長：國安法常助香港回復正常治安

校長朱偉林其後於早會上，向學生講解國家安全概念、國安法等，席間強調「安全」很重要，如食物安全、家居安全，存在於日常生活中，又指經歷了近一、兩年有社會事件、暴動 ，反問學生「出街都好驚係咪？不能正常上學。」朱強調，如沒有安全，難以推行一國兩制，國安法常助香港回復正常治安。

鳳溪第一小學於早上8時舉行早會，跨境生及本地生，透過視像形式，一同觀看國旗飄揚影片及高唱國歌。（歐嘉樂攝）

至於國家安全方面，他向學生解釋有16項，如政治、領土、軍事等，「國家生死存亡發展，安全係大前提」，牽涉到政權、統一、領土完整，如國家安全受威脅，會影響到不少範疇，故為保障國家，由內部、外部都要殲滅或減少威脅。

校內設展板、問答比賽、基本法展覽車等

為配合國家安全教育日，校方今日準備展板、問答比賽、基本法展覽車等，教育學生國家安全。其中，有高小同學直言，在理解「憲法」、「內外威脅」方面有困難。朱偉林指，校內同學今日投入遊戲，小學生年紀較小，知識層面不及中學生，故希望透過日常事件，如家居安全、交通安全，引伸至社區、國家，培養守法精神、國民身份認同，承認法例方面確實較艱深，故目前不會直接教授。

以解決兄弟姊妹紛爭作比喻 教導何謂「外國勢力」

被問及有小學生不理解「外國勢力」，朱認為亦可由日常生活例子入手，舉例如在家裡，「兄弟姊妹間有紛爭，會唔會係搵同學仔嚟一齊欺負弟弟？」，從身邊開始做好，「細個唔會做，相信大個都唔會勾結外國勢力，危害香港安全」。朱指，自律、守規、守法放諸世界亦是理想當然，從小開始培養是「基本教育」，絕非「洗腦教育」。