鄧炳強不點名批媒體煽動上街　記協發聲明譴責：無證據下大放厥詞

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-15 23:09

《港區國安法》生效後，港府今（15日）舉辦首個全民國家安全教育日，警務處處長鄧炳強會見傳媒時指，外國勢力會利用本港媒體及代理人，「蠱惑人心」向市民植入「反中思想」，又揚言會與其團隊窮一生精力，將違法人士繩之於法。 記協晚上發聲明譴責鄧炳強，批評他作為執法部門首長，「在毫無實質證據下大放厥詞」，向傳媒作出無理指控，要求鄧收回有關言論，停止踩踏及傷害新聞業界；記協重提鄧炳強曾承諾調查去年五月旺角山東街「大圍捕」時，記者遭不當對待一事，惟至今未見下文，「如今更進一步抹黑傳媒，形同在傷口上灑鹽。」

記協聲明提及，對於鄧炳強作為執法部門首長，在毫無實質證據下大放厥詞，向傳媒作出無理指控，予以譴責，並要求鄧收回有關言論。

記協又指，鄧炳強不點名指有媒體一直以「誤導、炒作、不盡不實的報道」分化人心，惟在沒有證據下，其行徑橫蠻無理，「建議警方向報業評議會作出投訴，由該會的審查委員會作出處理。」

記協又批評，鄧對傳媒的指控，沒有任何證據，鄧炳強今日指，有外部勢力在港蠢蠢欲動，企圖把握不同機會危害國家安全，包括利用媒體，以不同方法把「反中的思想植入香港人的心上」，他又指相關媒體引用「似是而非的民調、研究，或者訪問 一啲永遠唔知係咩嘅人」，再炒起議題挑起社會爭端。記協指，過去在本港發表的民調，大多數由獨立機構如大專院校發表，「是否有足夠公信力，公眾自有判斷。」

去年母親節，旺角發生警民衝突，入夜後防暴警員突然向人群包括記者近距離施放胡椒噴霧。（資料圖片/鄭子峰攝）

記協批評，在反修例風波中，警方持續暴力對待前線記者，「鐵證如山」。去年五月，鄧炳強與四個新聞團體會面，期間就同月十日警務人員在旺角山東街一帶對記者的不當行為致歉，鄧更信誓旦旦承諾就事件進行調查，惟事隔近一年，警方並無交待調查結果，如今更進一步抹黑傳媒，形同在傷口上灑鹽，嚴重破壞雙方的關係。記協促請警方信守承諾，並停止踩踏及傷害新聞業界。

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