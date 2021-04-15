鄧炳強指外國勢力藉媒體、代理人煽動上街：窮我一生精力揪你出嚟

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-15 20:51

今日（15日）是《港區國安法》生效後，首個全民國家安全教育日。警務處處長鄧炳強今午出席警察訓練學院開放日，檢閱警隊儀仗隊中式步操表演。鄧炳強會見傳媒時，先用了約7分鐘作為開場發言，評論2019年爆發的反修例示威。 鄧炳強指，外國勢力會利用本港媒體及代理人，「蠱惑人心」向市民植入「反中思想」，接着透過炒作不確消息動員街頭示威，部份離港人士成為「傀儡」，煽動「仇中情緒」，煽動無辜青少年上街堵路、掟汽油彈，強調違法人士「要為你犯法嘅行為付出代價，用法律找數。」、「我係會同我嘅團隊，會窮我一生精力，將你揪出嚟，一定係會搵證據將你繩之於法。」

鄧炳強指出，警隊在反修例事件後將不少人繩之於法，加上法庭作出阻嚇性判刑，社會大致回復平靜，但大眾仍要居安思危，因為不少危害國家安全的行為趨「地下化」，又指留意到「有外國勢力蠢蠢欲動，希望把握任何機會嚟到危害我哋國家安全，利用一啲香港代理人去做。」

「外部勢力潛移默化、蠱惑人心」

鄧續指：「呢啲外部勢力喺香港首先會辨識一啲界別、辨識一啲媒體，為佢哋嘅政治目的服務。目的希望潛移默化、蠱惑人心，希望變為危害中國嘅思想，呢啲代理人、媒體會用好多方法去將反中思想值入香港市民心上。」

他又說，代理人會不斷在社會尋找一議題，引起社會矛盾，引起仇恨，一些媒體會開始炒作、誤導、不確消息，在社會上傳開去，希望能夠挑起社會上更多仇恨、更多分化，接着會用網上炒作、加街頭動員，將件事的矛盾升級，再執法人員、說真話的人作出「起底」、暴力行為，「令到佢哋唔敢講真說話，下一步就喺外國搵媒體、議員、組織，就香港事件進一步炒作。」

鄧：社會運動是有人淡化成對法例嘅不滿

鄧又認為，有涉嫌違法港人士到外地成為「傀儡」接受利益，進一步煽動國家、政府仇恨，媒體或代理人再一步用「似是疑非」的民調、研究，「訪問一啲永遠唔知咩人，淨係得個X先生、陳小姐，又再為佢哋想炒起嘅議題挑起社會爭端，跟住再進一步就喺香港，要煽動年輕人出嚟違法暴力事件，包括堵路掟汽油彈，令年輕人無辜地前途盡毀」。

鄧接着說，「代理人」會直接攻擊政府、直接攻擊警隊，希望癱瘓政府，「我頭先講嘅嘢係咪好似曾相識啊？呢個正正就係2019年反修例引起嘅黑暴。」他續指，有人「企圖淡化成對法例嘅不滿而引起社會運動。」

鄧炳強又指出，「根本成件事係外部勢力利用香港代理人，從而係想危害香港同國家安全，好彩有國安法、好彩有我哋警隊嚴正執法，好彩國家同政府大力支持底下，先能避免香港跌入深淵、萬劫不復。」

不點名批評《蘋果日報》挑起仇中

鄧又稱想向家長、學生及教育界，不要被外部勢力危害國家安全，他又提到「攬炒」只會令全港市民受害，不點名批評一間本地傳媒集團，「大家只要張開你嘅眼，睇一睇清楚，我哋已經將一個傳媒集團老細，由於勾結外國勢力，將佢拘捕、檢控同埋已經繼續扣留，另外呢個老闆所控制嘅媒體，不停用誤導、炒作、不盡不實報道，從而分化人心，挑起社會國家仇恨。」警隊過去已經向該傳媒機構發出130封信作出投訴及澄清，按其說法，應是指壹傳媒集團老闆黎智英及其旗下的《蘋果日報》。

鄧強調：「任何人如果係要做外國勢力的香港代理人，我唔論你係個人、唔論你係團體、或者乜嘢身份去掩蓋，只要你危害國家安全，侵犯國家法或其他相關法例，你係要為你犯法嘅行為付出代價，用法律找數，我係會同我嘅團隊，會窮我一生精力，將你揪出嚟，一定係會搵證據將你繩之於法。」

▼4.15國安日 警務處的中式步操與開放日▼

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被問到外部勢力具體所指哪些國家，鄧直指，美國是其中一個國家，試圖危害香港及中國的國家安全，是一個「公開的秘密」。他指並非針對任何人，只要任何人犯法，危害國家安全，警隊都會調查，沒有人是站於法律之上。