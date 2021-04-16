新冠疫苗｜會否再降接種年齡　聶德權：要待研究評估及由專家判定

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-16 10:59

政府將擴大新冠疫苗接種計劃至16歲或以上市民。公務員事務局長聶德權今早（16日）在香港電台《千禧年代》上表示，本港16歲以上佔整體人口88%，期望合資格市民盡快接種疫苗，幫助建立防疫屏障。他指出，每日可接種5萬劑疫苗，但未被充份利用，昨日全港接種中心只接種不足3萬劑，考慮到病毒在冬季較活躍，為接種中心訂下期限，讓合資格市民盡快接種。 至於會否再降低接種年齡，聶德權指，現時使用的疫苗都有最低接種年齡要求，要待研究評估及由專家判定。

公務員事務局長聶德權。（張浩維攝）

聶德權表示，疫苗接種計劃踏入第50日，有64.8萬人接種首劑疫苗，注射超過98萬劑，佔全港16歲以上人口約一成。聶德權表示，明白在疫情相對不太嚴重時，加上公眾關注疫苗安全及功效，市民會對接種有猶疑，但強調即使有效率較低的科興疫苗，都能對重症及死亡個案的保護率達100%。

科興及復必泰均有最低接種年紀要求 會否再降要待研究

至於會否再降低接種年齡，聶德權指，本港現時使用的科興及復必泰（BioNTec）疫苗，都有最低接種年齡要求，現時已有研究評估可否再降低接種年齡，要待數據及由專家判定。

就政府為接種中心訂下期限，聶德權表示，恢復經濟需較高接種率，考慮到疫情在冬季較活躍，亦考慮到疫苗供應、人手佈置等。他指，本港每日可接種5萬劑疫苗的能力未被充份利用，昨日全港接種中心只接種不足3萬劑，「變相都係浪費。」期間讓合資格但抱觀望心態的市民訂下接種時間表。

他指，復必泰只可保存6個月，來到本可使用時限只得3至4個月，與藥廠協調安排疫苗分批到港後，需盡快接種。

呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片／林若勤攝）

梁子超︰「疫苗氣泡」應以家庭為本位

呼吸系統專科醫生梁子超認為，擴大疫苗接種群組合理，指確診個案中有80%是16歲至65歲的勞動人口，20歲至30歲有約15%，有社區個案比例及傳播角色。他建議「疫苗氣泡」應以家庭為本位基礎，好過在食肆推動，因難以完全分開食客員工、設備及空氣調節，以及衍生事故責任問題。

關注檢測結果滯後不理想

他關注，檢測及診斷結果滯後不理想，檢測樣本包數量不足，無病徵人士可取、以及14日一檢的願檢盡檢人士都無法及時檢測，要清除傳播鏈不容易。

聽眾廖生表示，他年屆八旬仍敢首批就去接種疫苗，因檢查過自己身體狀態穩定，認為如交由私家醫生接種，長者可以諮詢醫生意見後決定，可提升信心，批評政府官員「讀書就叻啦，個個拎A，諗嘢就唔識。」

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼4.13 食肆顧客仍可選掃描安心出行或填資料▼

+ 15 + 15 + 15

▼4.13友愛邨愛暉樓3座第三度撤離檢疫行動▼