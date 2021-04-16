疫苗氣泡｜平機會︰如員工因不接種疫苗而被解僱　有機會涉歧視

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-16 09:42

政府提出「疫苗氣泡」為基礎，放寬食肆及酒吧營業限制，措施公布不久便有酒家要求員工打針，否則會被停工。平機會主席朱敏健今早（16日）在香港電台《千禧年代》上表示，如防疫措施造成差別待遇，是合理及有需要，才可以豁免，業界須首先向政府了解清楚具體措施及執行細節，然後與員工商討，不應一刀切解僱，否則有可能會違反《殘疾歧視條例》。有聽眾關注，如「打工仔」應僱主要求接種疫苗後出現副作用或嚴重事故，由何方承擔責任。

平機會主席朱敏健。（資料圖片／羅君豪攝）

老闆應商討工種能否調派 而不影響延長營業時間要求

朱敏健表示，如員工拒絕接種疫苗，老闆亦不能武斷即提解僱，應商討如工種是否可能調派，而又不影響延長營業時間要求，一同屬求「兩全其美」方法，如安排未接種員工只服務午市等。對於酒吧行業直接牽涉到重開問題，他認同每個營運個體都有獨特困難，但強調「炒人方面除咗考慮法例外，個精神千祈唔好將好事變壞事。」

他續指，鼓勵市民接種政策應提供額外便利，而非令不接種的人要接受更差待遇，相信不符「疫苗氣泡」原意，「唔係將香港打成兩截，打疫苗上天堂，唔打就落地獄。」萬一談不攏，員工純因個人意願不接種而被解僱，朱敏健表示，有可能會違反《殘疾歧視條例》，規管範圍包括傳染病，如平機會收到投訴，會按個案具體情況處理。相關查詢這兩天多了，有十多宗，但未有正式投訴。

蒙兆達。（資料圖片）

職工盟總幹事蒙兆達在同一個節目上表示，收到20多宗查詢求助，關注如老闆要求打針，員工拒絕有無法律保障，前線員工好大憂慮，雖然僱主未明言不接種即解僱，但會提出「唔打就休息吓停工」，或安排停薪留職至政策改變，變相「無飯開」，與強制接種無分別。

職工盟收僱主反映 憂成「無良僱主」及衍生法律紛爭

蒙兆達表示，亦有僱主反映，憂成「無良僱主」及衍生法律紛爭，如員工接種後出現副作用，老闆會否因而「孭鑊」。他批評政府為接種人數達標，令員工成「犧牲品」，入侵身體式的防疫方法，與戴口罩的要求不同，違背自願接種原則。他指，如工會接獲投訴後，會製作「迫人打針」食肆名單，讓消費者參考。

聽眾陳先生關注，如因僱傭問題接種疫苗出現副作用或嚴重事故，公眾最想知道因而產生的責任問題，由何方承擔。聽眾羅先生稱有經營餐廳，指認同平機會做法，勞資雙方應以協商態度處理，不應對立。

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