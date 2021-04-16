【校園天地】馮梁結YouTube網上STEAM科學科技活動日

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-04-16 09:11

中華基督教會馮梁結紀念中學一直透過活動推動科學科技教育，即使在疫情下，亦可讓同學在家中透過教學影片，啟發學生在創科及編程的潛能。但因受疫情影響，3月6日未能讓學生們到校參與STEAM科學科技活動日，並改以網上形式進行，學生透過馮梁結紀念中學YouTube Channel觀賞影片，便可參加活動及比賽。

11月14日STEAM科學科技活動日花絮。(中華基督教會馮梁結紀念中學圖片)

學校有見效果理想，決定於4月再度舉行STEAM科學科技活動日及比賽，藉此推動中、小學在STEAM創意科技教育方面的交流，歡迎各位同學踴躍參加。

活動日內容如下：

日期：2021年4月17日(六)及4月24日(六)

時間：上午9時至中午12時

網上教學影片路徑：馮梁結紀念中學YouTube Channel

https://www.youtube.com/channel/UC3gaeG8KHCVY8ywGZOIbRPQ/videos

項目：3D打印技術、機械人編程、馬達船、水火箭、太陽能船、DIY鐘及模型風扇

(可參閱各項目工作坊相片花絮)

報名：請聯絡曾昭孟老師或馮杏玲老師（電話：26516033）

太陽能船學生作品。(中華基督教會馮梁結紀念中學圖片)

*備註：

1. 3月6日STEAM科學科技活動日比賽結果可登入學校網站 (http://flk.edu.hk) 觀看。

2. 參與活動的小學同學及本校師生早前獲邀接受香港電台「新人類大世界—Stem總動員環節」訪問，詳情可瀏覽以下網址(https://www.rthk.hk/radio/pth/programme/newpeople)重溫有關內容。

學生在香港電台「新人類大世界—Stem總動員環節」訪問分享參加活動感受。(中華基督教會馮梁結紀念中學圖片)

（內容由中華基督教會馮梁結紀念中學提供）

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