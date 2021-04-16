8.18集結案｜重量級泛民元老李柱銘判緩刑　信一國兩制曾稱不後悔

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-16 16:54

多位泛民重量級人物將身陷囹圄，震撼中外政壇。壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等9人，被指於前年反修例事件期間，參與民陣發起的8月18日維園流水式集會，被控當日組織及參與未經批准遊行，法院裁定其中7人兩項控罪成立，案件押後至今日，聽取各被告求情及判刑。

各人共同被控組織未經批准集結及明知而參與未經批准集結罪。被告依次為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘與區諾軒，當中不泛殿堂級泛民元老，從政大半生首面臨審判。

李柱銘剛獲提名諾貝爾和平獎。(羅國輝攝/資料圖片)

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其中83歲、剛獲提名諾貝爾和平獎的資深大律師李柱銘，投身及推動本港民主近40年，在政壇德高望重，被傳統泛民推祟為「民主之父」，他本身是民主黨創黨主席，也曾任立法會議員及大律師公會主席。

李柱銘篤信一國兩制 稱不後悔

李柱銘1985年加入參與起草《基本法》，同年投身成為法律功能組別的立法局議員，惟1989年六四事件後，他嚴厲批判北京，關係急轉直下，最終與司徒華共同退出委員會，往後被拒入境中國，民主派與北京的溝通之門幾近斷絕。不過，本港近年政局變天，社會篤信一國兩制已死，他則仍然堅持兩制未亡，只要回歸鄧小平當年的框架承諾，願景仍存。他多次在訪問中提及，「當年支持一國兩制，我是不後悔的，因為我們沒有選擇」。



不過，本土思潮冒起，主張和平抗爭的李柱銘表態反對「港獨」，又指不支持港人以暴力爭取民主，與年輕一代政治理念漸行漸遠。



事實上早於1997年，英國王儲查理斯已對本港法治前景流露憂慮，他的私人日記多年後被公開，當中寫道：「在各人合照、握手、各走各路之時，主權移交典禮完滿終結。就這樣，我們任由香港聽天由命，並祈求民主黨領袖李柱銘不會被捕」，24年後終於一語成纖。

大律師兼前立法會議員吳靄儀。(李慧娜)

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曾任《明報》 負笈劍橋大學

今年73歲、公民黨執業大律師吳靄儀，同樣以法律身影走入政治戰場。她在港大修讀哲學及比較文學，畢業後赴美國波士頓大學進修哲學博士，後經資深文化人詹德隆介紹，於《英文虎報》及《南華早報》撰寫時事專欄，當年以英文撰時評的華人寥寥可數，獲四代港督賞識，邀為座上客收集民意。



吳隨後加入《明報》，1983年赴英國劍橋大學攻讀法學士，同時在當地採訪香港前途談判，回港後更職至副總編輯。吳靄儀於1988年獲取香港大律師執業資格，1995年參選立法局功能界別法律界議席，連任五屆至2012年卸任，自此退下議會火線。



從政生涯中，她積極爭取港人內地居港權，反對23條立法，離開議會後則活躍社運，雨傘運動講學、現身反DQ集會、去年反修訂期間成立、支援示威者的「612人道支援基金」，吳靄儀是基金信託人之一。

2010年5月24日，民主黨時任主席何俊仁、副主席劉慧卿、立法會議員張文光，跟中聯辦主任李剛、法律部部長馮巍、法律部副部長劉春華會面。何俊仁指，當年民主黨接受政改，是因為未觸及他們的根本原則。（中聯辦圖片）

現年69歲、支聯會副主席兼民主黨前主席何俊仁，同樣被判罪成。何俊仁現時是執業律師，他1990年與其他民主派組織本港首個政黨「港同盟」，其後於1994年與匯點合併為現時的民主黨，一直擔任黨內核心職位，1998年擔任副主席，2006至2012年間出任民主黨主席，2010年，港府提出新政改方案，何俊仁與劉慧卿、張文光等黨友進入中聯辦談判，促使方案通過，民主黨因而成為眾矢之的。翌年，何俊仁報名參選行政長官，僅獲76票，敗陣予取得689票的梁振英。何俊仁於2017年確診患上初期肺癌，六分一肺部組織被切除。



工運及社運界老將、64歲的李卓人，同樣是民主派元老及前立法會議員，他1990年參與成立職工盟，曾組織介入多場大型工潮，包括2007年紮鐵工潮及2013年碼頭工潮。97年回歸前，立法局通過由李卓人提出的《集體談判權條例》，惟法例於同年被臨時立法會廢除，成香港史上壽最短法案。他現時仍身兼職工盟及支聯會核心。2011年，司徒華病逝後，李卓人接任支聯會主席，同年與退出公民黨的張超雄、公民起動的何秀蘭、由民協轉投的張國柱成立工黨，並擔任黨主席。他現時仍是工黨、職工盟及支聯會核心。



其餘被告包括壹傳媒創辦人黎智英、社民連前立法會議員梁國雄、工黨前立法會議員何秀蘭，同案另外兩名被告梁耀忠及區諾軒，較早前已分別承認一項及兩項控罪。

各被告到庭的情況(詳看下圖)

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全案9名被告的答辯情況(詳看下圖)