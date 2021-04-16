復必泰｜最遲9月底接種　社協憂剝削病者選擇權　醫生促調供貨期

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-16 17:43

政府昨日（15日）宣布，由於復必泰的保存期有限，考慮到本港儲存及接種能力，29間接種中心將運作至9月底，欲接種復必泰的市民最遲要在8月底打首針。 有醫生相信港府可與藥廠商討調動供貨日期，建議延期免造成浪費；專家反駁全球無一政府會拖延疫苗接種，港府亦早已訂立半年大致完成接種的目標，在群體設立保護屏障。社區組織協會幹事擔心，措施變相剝削部份長期病患者選擇疫苗的權利，認為政府應該為他們「留後路」打復必泰。

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

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公務員事務局局長聶德權昨日表示，復必泰的供應期有限，因其需儲存於負70度以下低溫，只能保存3至4個月，解凍後則只可保存最多5日，考慮到相關情況及接種率，港府打算將社區疫苗中心運作至今年9月底，換而之，市民最遲可於8月底預約接種第一針。他提醒，每日接種名額有限，呼籲市民盡快接種，免復必泰因超逾保存期而報廢，或一窩蜂前往打針。

呼吸系統專科醫生梁子超說，隨著腺病毒疫苗出事，全球很多國家都緊急需要復必泰，相信港府可與藥廠商討調動供貨日期，「大把國家排緊隊要針，香港打針速度唔夠快就應該延期（供貨），唔好生人霸死地。」他又擔心為接種設限終構成疫苗浪費，市民「愈谷愈走」，建議政府先解決市民的信心問題，或者考慮以家庭為單位作接種推廣。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，任何疫苗計劃都需要加速，在群體設立保護屏障，「如果攤開一年做，中間可以發生好多波疫情，五至六波都可以出現，或者變種病毒滲入社區，所以一定要盡快設屏障。」他又說，全球無一政府會拖延疫苗接種，港府亦早已訂立半年大致完成接種的目標，冀讓市民生活盡快回復正常，譬如放寬社交距離措施，以及推出旅遊氣泡等。對於有其他專家指，政府有能力與藥廠商討，延遲復必泰到期日子，許樹昌反駁：「可以做唔等於應該做」。

至於是否擔心構成浪費，許樹昌認為「打得晒嘅機會高，依家放寬埋年齡，人人都想放寬措施同去旅行。」加上港人心態「唔執輸」，他相信臨近最後時限，市民便會「一窩蜂」趕去打針。

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香港社區組織協會幹事彭鴻昌。（資料圖片）

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，有部分長期病患者欲接種復必泰，但暫時病情不穩定；亦有長者想在公院覆診時諮詢醫生，惟年尾才覆診，措施變相可能剝削了他們選擇疫苗的權利。他同意政府應該為他們「留後路」打復必泰，但樽頸位在於疫苗有時限，建議政府考慮與藥廠商討，分批供應疫苗。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明則指，以他了解，香港有望參與研究，港府與藥廠已完成磋商，目前只欠正式簽署文件，本周末應可得知是否成事。 （資料圖片）

食物及衞生局局長陳肇始昨日亦表示，今年無第三款疫苗供港，而政府有意採購第二代疫苗以應付變種病毒。崔俊明擔心，市民聽畢寧願等待下一代疫苗，變相浪費已經供港的兩款疫苗，拖慢群體免疫、通關及旅遊氣泡進度。他強調，現時復必泰疫苗已有效對抗大部份變種病毒。