復必泰｜放寬至16歲人士接種　市民：甜頭唔夠，最好有免費漢堡包

撰文： 歐陽德浩 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-16 14:48

【BioNTech/復必泰/科興/接種中心/疫苗預約/疫苗接種/復星】疫苗接種計劃自2月開始，開展得如火如荼，公務員事務局局長聶德權昨日（15日）宣布，擴展接種年齡，16歲或以上人士可接種復必泰疫苗。 西營盤中山公園疫苗接種中心今日（16日）有市民表示，相信接種人數會增加，但增幅未必顯著。「始終唔好講小朋友，大人可能對副作用未知得咁詳細。」亦有市民指，政府應與食肆推出優惠，以吸引市民接種疫苗，「最好就係畀啲獎勵，打完針有Coupon！」

72歲的鄭先生認為，期望日後經濟狀況有所好轉，可恢復多人堂食，指疫情已令不少市民失業。（歐陽德浩攝）

記者今日（16日）到西營盤中山公園疫苗接種中心，不少人士均表示鼓勵市民接種疫苗。其中陳女士認為，政府應與食肆推出優惠，以吸引市民接種疫苗，「甜頭唔夠，最好就係畀啲獎勵，打完針有Coupon！有免費漢堡包、免費奶茶，唔係好貴啫。」

陳亦說，欣賞食衞局長陳肇始於記招上表示，會調整措施考慮採購第二代疫苗。她解釋，因政府早前的言論過於負面，一直強調八月底後未必再提供復必泰。

市民指家長未必准許子女接種

而從事健身行業的鄭先生預料，政府放寬接種市民的年齡後，相信接種人數會增加，但增幅未必顯著。「始終唔好講小朋友，大人可能對副作用未知得咁詳細，可能家長唔畀佢地打住。（年輕人）如果撇除政治問題，其實我諗應該會打嘅，因為唔係香港問題，係世界都做緊呢樣嘢。」

鄭呼籲市民，應該盡公民責任，尤其家中若有長期病患或長者不適宜接種，更需要年輕人接種，以保障他們的安全。他相信，市民願意接種疫苗是時間問題，「等於之前啲人唔願做檢測，要等啲人自己了解清楚，唔係對政府迫你做就等於政府好。」

從事健身行業的鄭先生指，公司沒有強迫員工接種，不過以他估計，仍有一半同業還在考慮中。（歐陽德浩攝）

健身中心職員估計一半同業仍在考慮接種

早前本港曾爆發健身群組個案，鄭表示為了家人及顧客，接種能讓他們安心。他亦強調，健身公司沒有強迫員工接種，不過以他估計，仍有一半同業還在考慮中，「以我所知我哋嗰行暫時一半都冇，仲考慮緊，不過係唔抗拒嘅，未去book啫。」

▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼

+ 11 + 11 + 11

長者籲市民不必憂慮：搭飛機都有危險

至於72歲、今日接種第二劑的鄭先生表示，由於復必泰的有效率達95%，同時他沒有長期病患，因此不選擇科興疫苗。他指，接種復必泰後僅有一點痛楚，完全沒有不良反應。

鄭亦認為，市民不必對副作用過於憂慮，「搭飛機都有危險性喺度，冇理由乜嘢都唔做，打咗放心好多。」他指，若市民不接種疫苗，屆時第五波疫情爆發，本港醫療體系將難以負荷。

問到會否鼓勵兒孫接種疫苗，鄭笑說「就算佢哋唔肯打，都會叫佢哋打！」他期望日後經濟狀況有所好轉，亦可恢復多人堂食，指疫情已令不少市民失業，「我成日想同好朋友一齊食飯都冇辦法。」

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

另外，記者今早查看政府的疫苗接種網站，發現絕大部份復必泰接種中心，在4月19日至5月7日仍有大量預約名額，僅養和醫院在全部日子已接近爆滿，而荃景圍體育館、東涌社區會堂和港怡醫院在個別日子尚餘少量名額。

政府昨晚表示，截至昨晚8時的過去24小時，共有17,100名市民預約接種第一劑和第二劑復必泰疫苗，比前晚公布的預約數字大增三成半。