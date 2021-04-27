倡海外醫生免試｜疫情打亂求醫路　港人澳洲醫科生幸到威院學師

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-27 08:00

新冠肺炎疫情打亂了很多人的計劃，在澳洲讀醫的阿怡（化名），就因為去年回港避疫、澳洲封關，因緣際會下到醫院管理局的龍頭醫院沙田威爾斯親王醫院，獲醫生傳授臨床知識。她表示港人大小毛病都湧到急症室，澳洲則著重基層醫療，家庭醫生照顧不少比例病人減輕醫院壓力。

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21歲的阿怡是澳洲一間大學醫學院的三年級生，原本已經可以踏入病房，跳出理論層面接觸病人，不過一場世紀疫症就令她陣腳大亂，「上年3月返嚟香港，驚澳洲有爆發，啲人唔係好戴口罩，而且學校話成個學期都會用Zoom上堂，咁我喺香港定澳洲（學習）都一樣。當時無諗過疫情拖咁耐，打算7月可以返到去，最壞情況就12月，今年2月開始三年班時都可以學習臨床知識，但係估唔到澳洲封關。」阿怡已經注射兩劑BioNTech復必泰疫苗，有待澳洲開關。

聯同她自己，同校共有3人滯留香港，澳洲的學校跟威爾斯親王醫院商討，今年2月開始安排他們接受醫生指導，醫生遮蓋病人身份後，每周跟他們討論不同病例，「現時主要講心臟有關嘅疾病，譬如心臟衰竭、心瓣異常等等，留意佢哋嘅病徵、影像診斷、手術、藥物治療方法」。她說在本港醫療系統的所學所知，未來有助她銜接在澳洲的求醫路。

她又提到，香港跟澳洲醫療文化截然不同，「澳洲好著重家庭醫生，大家有乜依郁都係睇家庭醫生，唔會衝咗去急症室，同香港好唔同。」