小學生模擬車廂內玩槍　鄧炳強再批媒體抹黑：邪惡嘅人會軟弱無力

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-17 14:01

警務處處長鄧炳強今日（17日）以檢閱官身份主持見習督察班及學警班的結業典禮。鄧炳強今日（17日）不點名批評《蘋果日報》指，其報道將天真爛漫的學生參觀活動，描述成與「黑暴」有關的行為。他亦斥，有外國勢力藉媒體及代理人煽動市民，報道假新聞抹黑警隊。勉勵支持警隊的市民，「只要正義嘅人唔懼怕，邪惡嘅人係會軟弱無力。」

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香港警察學院的結業典禮於今早進行，可惜天公不造美，結業會操期間下起毛毛細雨，警員其後向現場觀眾派發雨衣。據悉，今屆畢業的警員有121人、見習督察有36人，即合共157人。

警務處處長鄧炳強今日稱，有外國勢力藉媒體及代理人煽動市民，報道假新聞抹黑警隊。他更不點名批評《蘋果日報》指，其報道將天真爛漫的學生參觀活動，描述成與「黑暴」有關行為。他又批評，有人更對學生所讀的學校起底，「邊個支持警隊，我就搞你嘅訊息，非常不道德。」

鄧炳強不點名批評蘋果日報指，其報導將天真爛漫的學生參觀活動，描述成與「黑暴」有關行為，「邊個支持警隊，我就搞你嘅訊息，非常不道德。」（歐嘉樂攝）

鄧續批評，平機會近日亦提到有傳媒以貶義詞形容新冠肺炎。他斥，報道將誤導他人認為國家應為疫情負上責任，「令人以為唔好嘅嘢係國家。」他呼籲，該批人士切勿繼續蠱惑人心的行為，勉勵支持警隊的市民，「只要正義嘅人唔懼怕，邪惡嘅人係會軟弱無力。」

鄧又指，現時並無針對假新聞的定義及相關法例，雖然過去一年向《蘋果日報》發出約130封投訴信，但未曾得到對方回應，指「唔會揣測佢哋點解咁做。」他強調，發信並非針對任何團體，只是針對其行為，亦曾向其他媒體發信，但次數相比下較少。

對於近年投考警隊的人數下降，鄧炳強承認招募空缺職位存在挑戰，人數較以往下跌三成，但已有回穩的跡象。他指，已設立學長計劃，讓在海外及內地的本地學生增加投考興趣。

而紀律人員薪俸及服務條件常務委員會主席崔康常，亦於結業典禮上致辭指，警隊過去一年除了防止及打擊罪案外，亦協助防疫工作，如協助追蹤確診患者等。

崔又指，經過在警隊不同部門觀察後，明白到警隊工作的獨特之處，指會向政府部門提交紀律部隊薪酬架構的建議，稱長遠定必有利警隊及紀律部隊發展，「相信成個警隊都受惠。」

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