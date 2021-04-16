鄧炳強斥責報道抹黑參觀警校學生：邊個親近警隊就被搞

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-17 02:50

近年警民關係跌至冰點，2020/21年度投考警隊人數跌至1萬人，警務處處長鄧炳強今日（16日）在立法會財務委員會特別會議上歸究，數字與警隊受外部勢力的代理人抹黑有關，又指今日有報道將參觀警察訓練學院的學生抹黑與「黑暴」有關，形同「有邊個親近警隊就搞佢」。

多名立法會議員關注警隊投考人數有下跌趨勢，鄧炳強回應提問時指出，2020年至今年3月底，警隊成功招募七成見習督察及逾四成警員，承認當中存有挑戰，他歸咎有外部勢力的代理人抹黑及打擊警隊，企圖令社會印象變壞，加上同儕壓力、警員過去數年的辛勞及遭受起底，令不少人理解警隊辛酸，對投考有所考慮。

▼4.15國安日 警務處的中式步操與開放日▼

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鄧又指出，今日有報道頭條將昨日警察訓練學院開放日，在警隊設施內玩得好開心，天真爛漫的一班學生，抹黑成與「黑暴」有關，認為做法不道德，除了傷害小朋友心，亦反映有人想用恐嚇的方式，抹黑想親近警隊的人。

鄧續指，近年投考警隊人士體能達標下降，警隊會對有志投考人士提供特別班，盼提高及格率，亦會加強本地及海外的學長計劃，優化投考流程，警隊亦會招募具工作經驗的年輕人加入，警隊早前已落實讓2000年加入警隊警員延長至60歲退休，希望填補空缺。

李家超：有人宣稱要摧毀警隊

李家超亦指出，社會上有人污名化警隊，有人向外國媒體宣稱要摧毀警隊，認為相關行為在《港區國安法》生效後已被制止。懲教署署長胡英明強調，懲教署重視青年教育，會向在囚人士提供認識中國人歷史及公民教育，亦有臨床心理學者作出心理輔導。

另外，海關關長鄧以海回應海關早前搜查阿布泰國生活百貨涉嫌商品標籤行動時指，海關是根據法律執法，不會評論個別案件，如有商戶或個人犯法，海關會一視同仁作出調查及檢控。