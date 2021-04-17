伯嘉士大廈｜市民不擔心變種病毒入社區　惟憂延社交措施外遊無期

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-04-17 13:46

政府於昨晚（16日）突襲圍封加士百街伯嘉士大廈，指當中更涉及一宗初步確診個案帶變種病毒。記者今日（17日）早上到鄰近的官涌疫苗接種中心觀察，大部份市民都表示對病毒變種不太擔心；有市民則擔心病毒種出現可能令本打算放寬的關口措施維持現狀，不能回鄉探親或令期待已久的旅行大計需要再推遲。

孫先生對病毒變種可能令放寬再推遲感到慨嘆「唉，咁呀，等啦」。（馬煒傑攝）

▼3月26日，市民於佐敦官涌體育館疫苗接種中心接種第二劑科興疫苗▼

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政府於昨晚（16日）突襲圍封加士百街伯嘉士大廈，指當中更涉及一宗初步確診個案帶變種病毒。但大部分市民都對病毒變種未有太大擔憂，唯更擔心出現變種病毒令通關措施推遲。

望接種疫苗可早日回鄉

居港內地人曾先生指未有特別留意到有變種病毒流入香港，雖然對病毒變種都有一定擔心，但他認為病毒無時無刻都在變種，只要不是「大變種」都不會太擔心，另外他指全球科學家都在研究相關疫苗，所以對科學家抱有一定信心；但他亦表示，本希望接種疫苗後可早日回到內地與家人相聚，未前疫情前幾乎每個月都會回內地一次，但自從疫情已有一年未有回鄉，接種疫苗部分原因都是預期日後放寬可早一步回鄉，惟變種病毒的出現可能令其計劃再推遲。

居港內地人曾先生本希望接種疫苗後可早日回到內地與家人相聚，唯變種病毒的出現可能令其計劃再推遲。（馬煒傑攝）

變種病毒或推遲通關 市民慨嘆只能等待

接種疫苗的孫先生表示都有留意變種病毒流入香港，所以他都儘快接種疫苗以保護自己，他認為病毒比起疫苗更恐怖，「打咗點都好啲，唔會好大副作用，每日都有人死」，「冇咁橋架嘛，咁橋就冇計啦」。而孫先生本身亦期望疫情對關口政府放寬，可以去旅行例如到日本或回內地等，而對病毒變種可能令放寬再推遲他則只能慨嘆「唉，咁呀，等啦」。

對於病毒的變種，黃先生亦表示不擔心，他指假如病毒變種「到時會再有新野啦」，當有新病毒出現，新的疫苗亦會隨之出現。 （馬煒傑攝）

不擔心病毒變種令疫苗效用降低 「到時會再有新嘢啦」

對於變種病毒可能令疫苗保護力降低，黃先生亦表示不擔心，他指假如病毒變種「到時會再有新嘢啦」，當有新病毒出現，新的疫苗亦會隨之出現，屆時有需要再接種新的疫苗。而對於病毒變種可能令疫苗保護力下降，他指至少接種現有疫苗後，亦能防禦現有病毒，所以接種疫苗仍有好處。而黃先生亦同樣期望關口放寬後可到其他國家旅遊，而變種病毒可能令放寬措施取消，黃先生則指不到他考慮，他亦不能控制相關措施，唯有看到時情況再作決定。