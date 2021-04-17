北角華美達酒店爆變種病毒　潘烈文估計菲入境者傳染加拿大入境者

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-17 23:01

新冠肺炎變種病毒流入香港社區，杜拜入境者曾入住尖沙咀華美達酒店。《香港01》接獲消息指，北角的華美達酒店早前曾有三人感染變種病毒，患者雖然來自不同國家，但病毒基因卻十分相似。港大教授潘烈文指，三人基因99.99%相似，估計是菲律賓入境者傳染加拿大入境者。 衞生防護中心稱，會到集團的其他酒店視察。

《香港01》接獲消息指，北角的華美達盛景酒店早前曾有3人感染，患者雖然來自不同國家，但病毒基因卻十分相似，未知是否在酒店內互相傳染。

港大公共衞生學院教授潘烈文表示，三人的病毒基因序列是99.99%相似，暫時估計是菲律賓入境者傳染加拿大入境者。

港大公共衞生學院教授潘烈文表示，三人的病毒基因序列是99.99%相似，暫時估計是菲律賓入境者傳染加拿大入境者。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上回應這消息時表示，在3月初北角華美達盛景酒店曾有3宗個案，患者是一對來自加拿大的夫婦，以及來自菲律賓的一名入境者，他們住在同層走廊末端兩間相對的房間，兩間房的患者曾有一段檢疫期是重疊。

他們確診後，港大為他們做基因排序，結果發現三人的病毒基因十分相似，但患者都說自己檢疫時無離開房間，翻查閉路電視時也證實三人真的無離開房間。

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張竹君稱，當局希望了解事件原因，現時也有派人到北角華美達盛景酒店視察，了解房間風向，但未有結果。當局也會再把北角華美達盛景酒店的十多宗確診個案再交給港大做多一次基因排序，了解個案之間有無關連。

翻查資料發現，第11088、11112、11375宗個案與上述描述吻合，其中第11088和11375是來自加拿大的夫婦，11112則來自菲律賓。加拿大夫婦在2月15日抵港，女子在3月5日喉痛，取樣後確診；男子就在3月6日轉到檢疫中心，兩次檢測陰性，至3月19日才陽性。

二人都有N501Y變種病毒，屬英國變種。當時衞生防護中心指，他入院後抗體呈陽性，未能判斷他在加拿大感染，或檢疫期間中招。而第11112宗個案在2月24日抵港，至3月9日公布確診，她無病徵。

衞生署衞生防護中心總監林文健（右）和衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）出席記者會。 （梁鵬威攝）

衞生署衞生防護中心總監林文健表示，檢疫酒店是調查方向之一，今天早上衞生防護中心感染控制處、機電署、屋宇署已聯同華美達酒店的管理人員，到尖沙咀華美達華麗酒店做現場調查，包括檢查空調系統、渠管、感染控制措施，現時調查仍然進行，但初步見到患者所住房間、附近相連接的房間，在空調、氣流、渠管方面都不見有異常，「無論流向、出廢氣位置，都唔見有異常」。他指，當局會到該集團旗下其他酒店調查，了解有無風險因素導致交叉感染。

他續指，尖沙咀華美達華麗酒店的所有員工、住客都需再做檢測，而在4月9日後離開該酒店的旅客都需再強制檢測。

首例本地變種病毒確診 不排除社區感染

張竹君表示，一名29歲、來自印度的男子在3月19日抵港，住在尖沙咀華美達華麗酒店，檢疫期至4月8日，期間一直無離開自己的房間。4月9日他完成檢疫後，步行到朋友家中暫住，他的朋友住在伯嘉士大廈。

她稱，現時中心估計這名男子有三種可能的感染途徑，第一是在杜拜感染到病毒，但幾次檢測都未能找出他受感染；第二是在機場、酒店、運輸工具上受到感染；第三是回到社區後才受到感染。