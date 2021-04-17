沙中線｜東鐵旺角東至紅磡站明停駛　九巴調動7路線應對

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-17 20:28

為準備東鐵線伸延過海，港鐵於今年內會於10個周日暫停旺角東站至紅磡站之間的列車服務，繼1月及2月暫停兩次後，將於明天(18日)再全日停站一天，相關免費接駁巴士及特別票務安排將與過去相同，有接駁巴士來往九龍塘至紅磡站，轉乘免費接駁巴士再坐港鐵，亦可獲第二程免費。 九巴亦預料來往新界東及市區的客流量會上升，會監察7條由北區、大埔等往港島區的路線，適時調動車務。

▼1月10日東鐵線暫停旺角東至紅磡站服務▼

+ 7 + 7 + 7

明天將會是紅磡站至旺角東站第三度全日停站，港鐵沿用過往兩次安排，提供免費接駁巴士接載乘客來往九龍塘至紅磡站，明天使用八達通的乘客，在紅磡站出閘免費，經接駁巴士再轉回港鐵，第二程亦可免車費。若在九龍塘出閘轉乘免費接駁巴士，使用單程票、二維碼或都會票的乘客，要記得在指定閘機出閘，乘接駁巴士到紅磡乘西鐵線，第二程亦可免費。

明日除了東鐵線進行工程外，屯馬線亦準備全線通車，港鐵早前公布，會在明天淩晨收車時間，進行列車測試，但不會影響到西鐵線及屯馬線一期的服務。

(港鐵facebook圖片)

▼港鐵東鐵線旺角東至紅磡站進行工程▼

為應付東鐵線停站後的客流，九巴亦會監察7條由北區、大埔、沙田、馬鞍山等來往港島的巴士線，會作出合適的車務調動。

東鐵線至10月仍會停旺角東站至紅磡站7次，當中7月預計會有兩次，但確實停站日期尚待公布。