新冠疫苗｜預約人數跌兩成　25歲女子打針後身體乏力麻痺留院

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-17 23:43

新冠肺炎疫苗接種計劃踏入第51日，政府晚上公布，至今已為約105.7萬名市民接種疫苗，當中有69.7萬人已打第一劑，近36萬人已打二劑。截止今日下午八時的24小時內，有約3.9萬人接種疫苗，比昨日升7.9%；約2萬名市民網上預約，比昨日下跌23.8%。 截至今日零晨，過去24小時共有14宗打針後不適後送院，當中10人已經出院，一人留院觀察，三人不遵從醫生勸告自行出院。其中一位25歲女子，接種科興第二劑疫苗後，胸口痛、頭痛、左邊身體乏力及出現麻痺，目前情況穩定，經治療後留院觀察。

約八成人預約打復必泰

政府公布，約69.7萬名市民已接種第一劑疫苗，包括約37.2萬人（53.3%）打科興，約32.5萬人（46.7%）打復必泰；近36萬市民已接種第二劑疫苗，包括約21.3萬人（59%）打科興，約14.7萬人（41%）打復必泰。

截至今日下午八時的24小時內，約有39, 400名市民接種疫苗，當中約有4, 000人打第一劑科興，約有12,100人第二劑；約有21, 400人打第一劑復必泰，約有1, 900名打第二劑。

另外，有約20,200名市民在網上預約接種疫苗，約3,700名市民（18.3%）在網上預約接種第一劑和第二劑科興，約16,500人（81.7%）預約接種第一劑和第二劑復必泰。

▼4.16佐敦伯嘉士大廈封區檢測▼

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25歲女子打科興第二劑 出現胸口痛、左邊身體乏力

截至今日凌晨，過去24小時共有14宗打針後不適送院，其中10人已經出院，一人留院觀察，三人不遵從醫生勸告自行出院。送院個案之中，有10宗打復必泰第一劑，有4宗打科興第一劑或第二劑，打針後出現血管迷走神經性昏厥、胸口痛、呼吸急促等情況。

一位25歲女子，在九龍灣體育館社區疫苗接種中心打第二劑科興後，胸口痛、頭痛、左邊身體乏力及出現麻痺，送往基督教聯合醫院治療，目前情況穩定，正留院觀察。另外，有一位34男子在何文田體育館社區疫苗接種中心打第一劑復必泰後，出現暈眩及失去知覺，送往伊利沙伯醫院治療後已出院。