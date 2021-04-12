消費券｜田北辰：政府擬分兩期派5000元　每期2500元　4個月用盡

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-12 14:43

《財政預算案》提出的5,000元電子消費券計劃，預計今年暑假接受登記，政府敲定由八達通、支付寶、WeChat Pay等4家營辦商發放消費券，但未公布具體安排。 實政圓桌立法會議員田北辰透露，據他了解，政府不會採用早前分5期派發、每月1,000元的方案，傾向改為分兩期派發、每期2,500元，各期使用期限為2個月，即合共需要4個月內使用。

加快推電子貨幣 商戶裝機後難取消

田北辰接受《香港01》查詢時指，分2期派發消費券、每期2,500元的好處，在於可兼顧大額及小額消費，有助振興消費之餘，亦解決每期僅派1,000元無法購買大額產品的問題；另一個原因是政府選定八達通作為營辦商之一，其儲值上限是3,000 元，無法一次過存入5,000元消費券，分兩期派發是合適做法，亦預留了500元餘額作「走盞位」，供市民作交通費用。

他指八達通在香港獲廣泛使用，今次派發消費券可進一步提升其香港品牌地位，因政府希望加快推行電子貨幣，參與今次計劃的商戶，包括街市商販，安裝八達通機可豁免1.5%行政費，直至計劃完結，可提供誘因予商戶。他認為即使計劃結束，商戶須開始支付行政費，但商戶、顧客已經習慣八達通支付的模式，難以取消，對加快電子貨幣發展有幫助。

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行政費回饋商戶可增誘因

本身是連鎖時裝店G2000老闆的田北辰指，消費卷有效期內若涉八達通的全港支付( 除去指定不包括行業如交通費及政府費用等）是1億元，而又若透過八達通轉移給市民的總金額是250億元，得出的政府資助比例是25%；若商戶A這段時間透過八達通做的生意額是1千萬元，將會要繳付1.5%給八達通，即15萬元，那八達通就必須回饋25%，即3.75萬元給商戶A，這有助提高商戶安裝八達通機的誘因。

財政司司長陳茂波昨日 （12日）在網誌表示，政府目標是在暑假期間開始接受登記，至於消費券發放的期數、每期發放的金額及使用期限等，當局正詳細考慮過去一段時間市民提出的各種不同意見，會盡快敲定當中細節。大原則是讓市民在一段時間內能便捷靈活地使用電子消費券，用於支付本地零售、餐飲及服務商戶的消費，以刺激經濟。