雙老互相照顧難　七旬翁不捨送罕病妻入院舍：成世都係我照顧佢

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-02 12:00

本港人口老化，長者獨居、雙老家庭人口達45萬。結婚逾四十載的郭伯伯、程婆婆，陪伴彼此走過人生高低，亦須面對生老病死的課題。十四年前，程婆婆診斷患上罕見病，病情隨年紀惡化，近年出入需靠輪椅，居於樓梯多的唐樓，就連覆診亦是難事，幸得社區服務介入，減輕二人負擔。 眼見老伴身體變差，郭伯伯內心難免挣扎，期望二人身體狀況許可下，減慢入住院舍的步伐，笑笑說：「成世都係我照顧佢架啦」。

唐樓多樓梯致覆診難

兩口子以往如一般退休夫婦般，到社區中心玩遊戲、看粵曲，甚至去迪士尼，四處遊玩。不過，患有罕見病視神經脊髓炎的66歲程婆婆，近幾年情況轉差，行動不便需長期臥床，照顧妻子起居飲食的重任，便落在先生郭伯伯身上。被問最初如何適應，他坦然指：「陪得多覆診、做物理治療，見到醫生如何做，便會學懂。」

眼見老伴身體變差，郭伯伯內心難免挣扎，惟望二人身體狀況許可下，減慢入住院舍的步伐，「成世都係我照顧佢架啦」。（余俊亮攝）

一家居於太子唐樓，舊樓設計多樓梯，郭說平日帶妻子覆診，除了要外傭姐姐一同幫忙抬，更須樓下保安一同幫忙，三人合力才可上到的士，不過，今年年屆的他年紀已不輕，坦言有時亦「力不從心」，尤其是腰部患有骨剌，「會容易扭到，扶抱都好難」。二人兩年多前，經社區中心轉介，輪候了大約一年時間，接受保良局照顧服務，包括借用樓梯機、每周一次上門復康運動等，「方便很多，亦不用擔心難截的士。」

程婆婆早於五年前，便生出入住院舍的念頭，準備好後路，開始「排隊」等宿位。（余俊亮攝）

5年前起輪候院舍 丈夫感不捨

結婚四十多年，大半生一同生活，很多時無須言語，一個眼神大家已心領神會，郭生笑笑「成世都係我照顧佢架啦」。「這個病只會越來越差，不會變好」，看著丈夫，程婆婆喃喃道：「太辛苦啦......諗到將來，佢年紀開始大，我可能唔可以再照顧自己，真係需要社區照顧」。



她早於五年前，便生出入住院舍的念頭，準備好後路，開始「排隊」等宿位，去年身體轉差，幾乎整年都在醫院過，「佢（郭生）都係日日嚟陪住我，都無咩分別」，一旁的郭生則明言不放心，「如果情況好返啲，都唔想佢咁快入去住。」

結婚四十多年，大半生一同生活，很多時無須言語，一個眼神大家已心領神會．（余俊亮攝）

社署最新文件顯示，截至今年3月底，綜合家居照顧服務(體弱個案)或改善家居及社區照顧服務，輪候時間為9個月，至於長者日間護理中心，輪候時間為13個月。

社工鼓勵照顧者主動求助

保良局改善家居及社區照顧服務（油尖旺區）主任陳若祺指，油尖旺區輔助隊目前服務210名長者，超過六成人是獨居或者雙老情況。她說，由於區內多舊樓、唐樓，大門難免會有幾級樓梯，對長者而言如「寸步難行」。她指，不少長者自理情況尚可，身體情況未差到進入院舍階段，故居家安老服務在此刻，便正正發揮作用。

保良局改善家居及社區照顧服務（油尖旺區）主任陳若祺（左）指，油尖旺區輔助隊目前服務210名長者，超過六成人是獨居或者雙老情況。（余俊亮攝）

她提醒，雙老家庭在照顧方面，最常見是照顧者擔心自身年長，照顧另一半時力有不逮，或因日復日照顧，感到極大壓力。陳若祺建議，照顧者可到區內長者中心求助，看有沒有適切服務。目前油尖旺區的家居照顧服務，輪候時間約1年，她直言區內另有不少支援服務，鼓勵照顧者主動求助，「如清潔、幫送飯、陪診服務等，減少壓力，多返自己私人時間休息。」