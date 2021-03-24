劏房租管｜消息：小組通過報告「2+2」、加租15%封頂建議

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政府委任劏房租務管制研究工作小組，研究實施劏房租務管制的可行性，並在本月底向政府提交最終報告，小組今日（24日）早上舉行最後一次會議為報告定稿。

據了解，會議通過報告內容，即認同設立「2+2」租約年期、加租需按政府指標定立的幅度並以15%為封頂。

小組將於3月31日向政府交報告。據了解，報告亦建議透過地產代理監管局制定標準租約，以規管濫收水電費。

劏房租務管制研究工作小組今日早上舉行最後一次會議，據了解，報告內容於會議上獲得通過，小組將於3月31日向政府提交報告。

地監局擬定標準租約

消息指，報告建議透過地產代理監管局擬定標準租約，以規管濫收水電費情況，並由政府部門負責監管。至於有關注劏房團體一直促設的起始租金，消息指，小組於會議上有談論起始租金，但認為難以執行。

據了解，報告建議參考現有的統計指數，作為規管調整租金的依據，業主需按機制調整租金，即每兩年商議續租時，須按政府規定的加租幅度調整租金，但加幅會以15%「封頂」。報告亦會提及設立「2+2」的優先續租權，即租客最少可連續租住4年。

本港劏房問題嚴重，政府委任劏房租務管制研究工作小組，研究實施劏房租務管制的可行性。（資料圖片/高仲明攝）

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