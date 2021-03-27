劏房租管研究小組報告將出爐　關注平台︰不釐訂起始租金極大漏洞

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-27 11:53

本港劏房問題百孔千瘡，劏房租務管制研究工作小組將向港府提交報告。全港關注劏房平台顧問黃子瑋今早（27日）在香港電台節目《香港家書》上表示，小組最終報告中應不會提出釐訂起始租金，認為「留下極大漏洞，讓無良業主有機會獅子開大口的在租管推出前大幅加租。」他提出，可透過參考同區其他單位的租金，訂出相應的市值租金。

黃子瑋表示，公屋一般申請者及長者一人申請者，分別平均要等5.7年及3.4年才有機會上樓，而非長者一人申請者更是上樓無期，官方的「居住環境欠佳的住戶」估算數字，由2013年公布的74,900戶，大幅增加至去年底公布的122,000戶，「正正是一個嚴竣訊號」。

黃子瑋提到，違法改建的劏房亂象，蔓延至工廈及寮屋農舍，業主大部份沒有入則藉以謀取暴利，卻同時以完整不分間單位的較低租值繳納差餉，藉此逃稅，有關劏房多數質素惡劣，但呎租卻可遠超同區沒有分間的單位，「部份無良業主更會巧立名目去濫收水電開支，租客卻投訴無門。」疫情下非法改建的劏房也帶來社區衛生風險。

全港關注劏房平台顧問黃子瑋（右）。（資料圖片）

劏房租務管制研究工作小組已完成最後一次會議，黃子瑋表示，最終報告中應不會提出釐訂起始租金，認為「留下極大漏洞，憂無良業主有機會「獅子開大口」，在租管推出前大幅加租，推出租管後，也能夠以極不合理的租金水平放租，令議價能力薄弱的基層街坊繼續「肉隨砧板上」。

他希望，立法會在審議劏房租管條例時，會加入法定起始租金這個關鍵元素，建議可以參考過去本地租管安排，透過參考同區其他單位的租金，去為出租單位訂出相應的市值租金。租住環境問題，長遠而言需三管齊下，包括增加公屋供應、推出過渡性社會房屋，以及到位有力的劏房租管。