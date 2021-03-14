團體轟撤租管令房屋淪商品　曾居板間房租客 ：當年不致遭逼遷

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-14 20:26

租務管制研究工作小組將於本月底，公佈租務管制方案，有基層團體今日（14日）舉辦記者會，有關注議題多年的社工批評，房屋問題再回歸前後一直存在，但政府兩度修例，撤回租務管制，「徹徹底底將房屋變成商品」。 有經歷過舊租管、90年代居於板間房的租客表示，當時環境雖差，但不致被逼遷、濫加租，輪候四年後，一家四口亦成功取得公屋；亦有劏房戶指，近年曾被業主要求加租1,300元，無法負擔只能無奈搬走。

90年代居於板間房的租客阿武（左二）表示，當時環境雖差，但不致被逼遷、濫加租。（張浩維攝）

資深社工賴仁彪自1993年，已在舊區協助基層家庭。他認為，回歸前亦有房屋問題，有市民居於板間房、籠屋，如今則變成劏房，但當時有法例保障基層的住房屋需要、租金管制，但回歸後兩次修訂，將相關限制完全撤銷，如同「徹徹底底將房屋變成商品」。

賴指租金津貼只是「止痛」的短期措施，但同時需進行中期、長期措施，長遠規劃公屋發展，三管齊下才可解決問題。

社工賴仁彪認為，回歸後兩次修訂，將相關租金、住屋權限制完全撤回，「徹徹底底將房屋變成商品」。（張浩維攝）

關注相關議題多年的社工陳紹銘亦認為，政府早於2008年時，已表示關注到租金高昂問題，會積極研究租管可行性，但十多年來「租金遠比工資升得快」，至今仍未實現租管。陳認為，目前推行租管應更嚴謹、更「辣」，強調租管其中一重要性，在於向私人市場發出訊息。

經歷過九十年代舊租務管制的租客阿武憶述，小時與家人住在九龍城的唐樓，業主將一個大單位 ，分間9間板間房，每間房僅得一個床位，9戶共用一個廚廁，「要等上一手用完先有得用」，走廊空間亦所剩無幾。他指，一家四口租了兩間板間房，環境雖然一般，但業主幾年才加一次租金，不會造成太大壓力，一家亦未曾遭到逼遷，最終輪候四年便取得公屋。

關注相關議題多年的陳紹銘直言，十多年來「租金遠比工資升得快」。（張浩維攝）

劏房戶曾一次過被加租1,300元

另外，有劏房戶表示，近年曾被業主要求突然加租1,300元，因為無法負擔而決定搬走，但卻因而遭到業主騷擾，每天到其工作地點找她。她亦說，去年在疫情下，被業主要求加租500元，「已經唔要求減，仲要加租」，慨嘆租金已佔逾一半薪金，基層根本沒議價能力。

阿武憶述小時一家四口租了兩間板間房，業主幾年才加一次租金，不會造成太大壓力。（張浩維攝

倡按通脹加租 上限10%

關注基層住屋聯席期望政府盡快落實租管，同時採納聯席的具體方案，包括業主必須和租客簽至少一年「死約」，之後第2至5年為生約，5年後業主可按法定委員會要求訂立新租約。

聯席又建議，議訂新租賃及加租幅度的租金水平，交由法定委員會處理，每年按上季度甲類消費物價指數作調整，上限為10%，加租通知期為半年。