全城搶外傭｜周二禁菲航班兩周　工會：三成在港外傭要求獨立房

撰文： 冼博勵 最後更新日期： 2021-04-19 13:41

新冠肺炎疫情有所緩和，惟本港近日錄得多宗輸入個案，其中一名35歲菲律賓外傭帶有變種病毒。政府周二（20日）起禁止民航客機由菲律賓、印度及巴基斯坦載客抵港兩周，外傭中介預料約千名菲傭未能來港。 有僱主坦言近月曾與多名外傭洽談，但揀工情況甚為普遍，必定會詢問有無獨立房間（Own房）提供，如未能提供便要求加薪達5,000至6,000元。 有外傭工會透露，本港不少僱主因疫情不願從海外聘請傭工到港，大部份在港完約的外傭希望尋找更好的工作居住環境，近三成人會提出有獨立房間及其他較高的條件。

香港昨日（18日）新增30宗輸入個案，29宗均屬輸入個案，22宗來自印度，並有一名菲律賓外傭。政府同晚決定，根據航班熔斷機制，周二（20日）起禁止由菲律賓、印度及巴基斯坦的民航客機抵港，為期14日，同時返港前21日曾到該三國人士禁止登上其他航機來港。有外傭中介推算，約有千名菲傭因而未能來港，令在港外傭「叫價力」更高。

港府於4月14日起實施經收緊的民航客機「熔斷機制」。（資料圖片）

僱主晤十多名外傭 必問有否獨立房間提供

有僱主坦言在疫情下聘請外傭愈見困難，僱主翟小姐指近月因外傭與她中斷合約（俗稱「斷約」），曾到中介場所及以視像方式與十多名外傭洽談，惟外傭在疫情下均會揀工，要求愈見「離譜」。她更指，洽談的不少是「斷約」外傭，只有少數為「完約」外傭，有部份更會「甩底」不會面。

「同外傭傾偈，第一句一定係問有無房？無房就要求加薪！」翟小姐指，中介表明如無獨立房間及不肯加薪，聘請外傭會十分困難。她其後也與身處海外的傭工洽談，雖然海外傭工沒指明要求房間，但居住環境不理想及工作辛苦，疫情下也不太願意前往。

4月19日，印度、巴基斯坦、菲律賓載客航班禁飛前最後一天抵港

在港外傭疫情下需求增 僱主被中介催促決定

另有僱主同樣遇到類似情況，他指外傭市場需求大，當中介傳遞資料後，便需立即進行視像會議，會面期間僅得數分鐘，會面完畢後需立即決定，否則強調「你唔請，仲有其他人想請。」

香港家庭傭工僱主協會容馬珊兒表示，因疫情關係，加上出現了變種病毒，本港不少僱主都不願直接從海外聘請傭工到港，轉而尋求在港已完約的外傭。她表示，已約滿的外傭通常會要求較好的待遇，有多年經驗、會做上海菜及駕駛的外傭會更加搶手。「所以通常是約滿的外傭要求有獨立房間，而不是由海外首次來港的傭工。」

容馬珊兒認為，部份從海外首次來港的傭工有「騎牛搵馬」的心態，亦有中介公司因外傭荒，遊說該些外傭「炒老闆」跳槽：「來港隔離完21日後不久，外傭故意『搏炒』的個案我們也收過。」

陳東風指，在港外傭約滿後，近三成人尋找下一份工作時，會提出設獨立房間的要求。（黃舒慧攝）

不過，香港僱傭公會主席陳東風認為，外傭刻意「斷約」只是少數例子，雖然中介公司之間有爭人，但他指爭的都是約滿的傭工。

陳東風指在港外傭約滿後，近三成人在尋找下一份工作時，會要求提供獨立房間：「這樣要求的印傭會比菲律賓傭工多一點。」他又指，本港只有約兩成僱主，可為外傭提供獨立房間，認為僱主在聘請外傭的過程中，或會因此而被拒一、兩次，但強調「要請一定請到，從海外來港的傭工議價能力較低。」

陳東風建議，港府可考慮向菲律賓捐贈疫苗，供願來港的傭工接種，以紓緩外傭荒。

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