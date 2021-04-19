全城搶外傭｜菲傭短缺　泰傭受歡迎惟供應少　肯雅傭工有優勢

撰文： 孔繁栩 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-19 16:17

全球新冠肺炎疫情持續，港府宣布明日（20日）起禁止印度、巴基斯坦及菲律賓民航機抵港14日，直至5月3日，由於本港不少家庭依重菲律賓外傭，「禁飛令」恐影響菲傭供應。 有外傭中介估計，「禁飛令」下有近千菲傭未能來港，加上難料港府何時恢復當地航班，僱主可考慮改聘其他國家傭工。值得注意是，當中泰傭會說廣東話，港人亦習慣吃泰菜，受不少家庭歡迎，惟近年供應減少，僱主另可考慮柬埔寨及斯里蘭卡，在飲食及煮食方面迎合港人，市場上亦有少量非洲肯雅傭工，會說英語，服從性強是其優勢。

港府宣布禁止印度、巴基斯坦及菲律賓民航機抵港14日，恐影響菲傭供港。（資料圖片）

香港僱傭公會主席陳東風指出，港府禁菲律賓航班抵港14日，不等於菲律賓疫情會緩和，相信倘當地疫情未受控，禁飛令有可能一直延長，禁飛期間估計涉及近千名外傭無法來港。

在港泰傭工作穩定、有固定僱主

陳指出，泰國外傭一般都願意學廣東話，會照顧長者，加上港人習慣吃泰菜，所以受不少家庭歡迎。但他亦指出，近年泰傭供應已大幅減少，大多已在港工作十多年，而且有固定僱主。

香港僱傭公會主席陳東風擔心，菲律賓疫情未受控，港府難以恢復當地航班。（資料圖片）

不少人聘柬埔寨、斯里蘭卡

政府早年放寛柬埔寨傭工來港，陳指現時大約有500人左右，未算大規模，由於柬埔寨是佛教國家，免卻了穆斯林國家不吃豬肉的難題。但有僱主反映柬埔寨傭工自尊心較強，心理質素不及菲傭。

陳續指，斯里蘭卡傭工市場開放10多年，現時本港有近千名傭工，他們會說英語，略帶口音，僱主需要適應。現時有少量來非洲肯雅的外傭，由於曾經是英屬殖民地，具英語溝通能力，有意見反映願意具服從性，但本港市場仍屬少數。

有家庭改聘本地家務助理

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示，菲律賓航班被禁飛來港後，以數量而言難以由其他地方的外傭作補充，且各地均有疫情，難保其他地方未來也需停飛。她觀察到，開始有僱主聘請本地家務助理，雖然收費更貴，但可免除聘用外僱所需的病毒檢測、檢疫酒店、機票、中介等費用。她認為，現時多了僱主可在家工作，可考慮聘請同區街坊幫輕家務，亦為其他人提供賺取外快的機會，互相幫助。

印傭會說廣東話搶手

香港僱傭代理協會主席張結民表示，僱主要聘請來自其他國家的外傭更加困難，因為本港外傭中，菲傭本佔大多數。他直言，找印傭更難，因為印傭更願意與本來僱主續約，而且能說廣東話，更搶手， 至於其他國家如孟加拉、斯里蘭卡、泰國等，人數各只有約1,000人，難以作為補充。

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