全城搶外傭｜團體預料薪酬搶高兩成至5500元　約二千人可即簽新約

撰文： 陳嘉慧 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-19 15:13

本港疫情反覆，社區首現變種病毒株。 政府周日（18日）宣布，由周二（20日）零時起，禁止所有從印度、巴基斯坦及菲律賓來港的民航客機着陸香港14天，直至5月3日。勞工及福利局局長羅致光亦表示，禁飛或影響逾千外傭及其僱主。 有外傭代理團體指，疫情下外傭月薪已普遍提升5%-10%，由法定最低工資4,630元增至約5,000元，估計今次受停飛影響可升近20%，即每月薪金5,500元；並推算在港已完約可簽新約的外傭約有1,000至2,000人，但仍是「求過於供」。

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平均2至3名僱主爭一名外傭

現時，本港外籍家庭傭工的「規定最低工資」為每月4,630元。香港僱傭代理協會主席張結民表示，疫情影響下本港外傭一直「求過於供」，以他公司所代理的外傭為例，平均2至3名僱主爭1名外傭，不少僱主為吸引外傭，大多願意提升外僱5%-10%薪酬，「月薪5,000元好普通。」

張結民表示，受停飛影響，部分僱主甚至願意提升外傭薪酬升近20%，即每月薪金5,500元，以爭相聘用在港外傭，並估計加價在停飛結束後仍會持續多一個月。（盧翊銘攝）

停飛影響 料薪酬升2成至每月5,500元

他估計，受停飛影響，部分僱主甚至願意提升外傭薪酬約20%，即每月薪金5,500元，以爭相聘用在港外傭，並估計加價在停飛結束後，仍會持續多一個月。

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須照顧長期病患 外傭人工可達8000

張結民表示，現時更多僱主選擇與外傭續約，估計近期完約的僱主，約半數都選擇續約；推算現時每月在港已完約，可簽新約的外傭平均僅約1,000至2,000人。張續指，部分家中有小朋友的僱主，或願意向外傭提供約6,000元月薪；一些家中有長期病人的僱主，甚至願意提供7,000至8,000元月薪。

每月完約可簽新約外傭僅約2,000人

香港僱傭公會主席陳東風亦表示，新冠疫情下外傭供應持續受影響，菲律賓航班禁飛到港，估計涉及近千名外傭，加上港府大力驅趕「跳槽」傭工離港，外傭供應短缺下，未來外傭叫價可能更高，比法定月薪4,630元高出近兩成，約5,500元，「喺外憂內患下，呢個價司空見慣。」

香港僱傭公會主席陳東風（資料圖片／黃舒慧攝）

外傭要求提高：考慮薪酬、工作性質、獨立房間等

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤指，疫情下外傭薪酬「一路加緊」，加至5,000元亦較常見，並估計薪酬會因停飛會進一步提高。她續說，現時本港對外傭需求大，外傭選擇僱主時要求提高，除了薪酬，更會考慮工作性質、有無提供獨立房間等。

但她表示，這無阻僱主爭聘外傭，又舉例指，網上不時有人發文表示因移民而想為家中外傭尋找新僱主，往往獲得大量回覆。