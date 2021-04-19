城巴開四條繁忙時段路線　來往新界及東區　行西隧、中環灣仔繞道

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-04-19 20:41

城巴今日（19日）宣布，將由下周一（26日）起，開辦四條於繁忙時段，來往新界及港島東的新線。四線均以西灣河為起點或終點站，行經西隧及中環灣仔繞道，分別為往來大圍站的686線、荃灣西站的933線、元朗新田的976線，以及火炭駿洋邨的989線。城巴指，四線與逾100條新巴城巴路線設八達通轉乘優惠，並有分段收費。

▼四條新路線與新巴城巴路線的八達通轉乘優惠一覽▼

城巴表示，由4月26日起，開辦新界過海隧道服務686、933、976及989號線，於星期一至五（公眾假期除外）的繁忙時段，提供來往大圍／荃灣／元朗新田／火炭及港島東的服務。

城巴續指，686及989號線為城巴首兩條沙田區獨營路線，四條新路線均會優先以歐盟6型巴士行走，配備全車座椅安全帶、電子穩定控制系統、車速限制減速控制裝置及雙輪椅停泊位，並與逾100條新巴城巴路線在西區／東區海底隧道收費廣場，及港島區設有八達通轉乘優惠，方便乘客來往新界及港島多處。

▼各路線詳情如下▼

686 號線（來往大圍站及西灣河）：

由大圍站開出的班次時間為上午7時10分、25分、45分及8時十10分，經田心村、雲疊花園、顯徑邨、隆亨邨、秦石邨、乙明邨、沙角邨及崗背街休憩花園後，經大老山隧道及東區海底隧道，前往北角、鰂魚涌及太古，並以西灣河港島民生書院為終點站。 由西灣河港 島民生書院開出的班次時間為下午6時10分、30分、7時正及7時30分，經太古、鰂魚涌、北角、東區海底隧道及大老山隧道，前往沙田圍新村、博康邨、秦石邨、新翠邨、隆亨邨、下徑口村、顯田村及名城，並以大圍站為終點站。全程車費為港幣17.4元，設有分段收費。

933 號線（來往荃灣西站及西灣河） ：

由荃灣西站開出的班次時間為上午7時20分、35分、55分及8時20分，經楊屋道街市、馬頭壩道及龍德街後，經西區海底隧道及中環及灣仔繞道，特快前往北角、鰂魚涌及太古，並以西灣河港島民生書院為終點站。 由西灣河港島民生書院開出的班次時間為下午6時15分、35分、55分及7時25分，經太古、鰂魚涌、北角及中環及灣仔繞道前往中環後，經西區海底隧道特快前往龍德街、聯仁街、寶石大廈及戴麟趾夫人診療所，並以荃灣西站為終點站。全程車費為港幣18.6元，設有分段收費。

976 號線（來往元朗新田及西灣河） ：

由元朗新田開出的班次時間為上午7時正、7時15分、35分及8時05分，經朗廈、 壆圍、模範鄉、逢吉鄉、沙埔村、紅毛橋、凹頭、下高埔村及高埔村後，經大欖隧道、西區海底隧道及中環及灣仔繞道，特快前往北角、鰂魚涌及太古，並以西灣河港島民生書院為終點站。 由西灣河港島民生書院開出的班次時間為下午6時10分、30分、50分及7時20分，經太古、鰂魚涌、北角及中環及灣仔繞道前往中環後，經西區海底隧道及大欖隧道特快前往高埔村、下高埔村、凹頭、紅毛橋、沙埔村、逢吉鄉、模範鄉、壆圍及大生圍，並以元朗新田為終點站。全程車費為港幣24.8元，設有分段收費。

989 號線（來往火炭駿洋邨及西灣河） ：