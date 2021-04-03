公共交通加價｜巴士不一定平過港鐵　即睇港九新界票價大比拼

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-03 21:01

【新巴、城巴、九巴加價】繼港鐵每程8折優惠完結，轉為95折後，4間專營巴士公司將於明日（4日）起加價。 雖港鐵及九巴月票凍價，惟疫情未息，隨時須「變陣」在家工作，故是次比較不包含月票或套票價錢，只以單程比較。新票價下，到底乘巴士，還是港鐵會較划算？粗略比較，屯元天或九龍（美孚、彩虹）出港島，坐巴士較便宜；但荃灣往灣仔、馬鞍山或沙田往中環，則坐港鐵較優惠。以鄰近港鐵站的巴士路線作粗略比較，多條屯元天或九龍往來港島的巴士線，收費較港鐵便宜。但新界東往來港島，則至少兩條巴士路線比港鐵貴。 復活節及清明連假，打算乘巴士前往西貢、大澳或昂坪遊玩的市民，4月4日起要付更多車資，當中昂坪（寶蓮禪寺）往來東涌達東路的23號巴士，單程加4元，至31元，加幅近一成半。

新大嶼山巴士多條路線亦獲批加價，同樣在4月4日起生效。（新大嶼山巴士公司網頁圖片）

適逢復活節及清明連假，不少市民都到郊區或離島遊玩。4月4日起，由鑽石山站來往西貢黃石碼頭的九巴96R，將由18.7元加價至20.3元；至於西貢前往黃石碼頭的94號九巴，則由6.8元加至7.2元。

新大嶼山巴士多條路線亦獲批加價，同樣在4月4日起生效。若市民打算坐11號巴士，由東涌站出發往大澳，星期日及公眾假期單程收費，由19.2元加至21.1元。至於昂坪（寶蓮禪寺）往來東涌達東路的23號巴士，亦由27元，加4元至31元。觀光巴士路線H1、H2線每程將收加3.2元，至38.4元。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

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至於其他路線，以鄰近港鐵站的巴士路線及港鐵95折優惠作粗略比較，多條屯元天往來港島區及九龍往來港島的巴士收費較港鐵便宜。但新界東往來港島，則至少兩條巴士路線比港鐵貴。

▼類近路線、港鐵與巴士收費比較（2021年4月4日生效）▼

屯元天去港島 多條巴士路線較港鐵便宜

以新界西為例，屯門建生來往灣仔北，城巴960新收費加價約1.1元後，每程收費約21.9元，惟港鐵95折後仍需約26.9元，即巴士仍平約5元。元朗往返銅鑼灣的968、968A及968X巴士單程新收費24.7元，比港鐵26.9便宜。

至於銅鑼灣來往天水圍中心，可乘969、969X、967、967X、969A/B巴士，多條路線收費均是24.6元，比港鐵約26.9元便宜，每程相距約2.3元。

屯門來往藍田 巴士單程平港鐵5.6元

屯元天出九龍方面，往來屯門兆康與藍田的267X，新收費約17.4元，比港鐵便宜5.6元。往來天水圍及觀塘的69C巴士加價車資約19.3元，比港鐵平約3.7元；至於往來元朗朗屏站至紅磡的268B新收費19.3元，比港鐵平約1.9元。

九龍出港島，至少兩條巴士線較港鐵便宜。包括來往美孚與筲箕灣的102巴士，新收費加價9毫子至11.3元，仍比港鐵95折後約14.4元便宜。（資料圖片）

九龍來往港島 至少兩條巴士線比港鐵平逾3元

若九龍出港島，至少兩條巴士線較港鐵便宜。包括往來美孚與筲箕灣的102巴士，以及彩虹來往堅尼地城的113號巴士，兩路線收費均加9毫子至11.3元，惟均比港鐵95折後約14.4元平逾3元。

元朗往來大埔墟 64K加5毫後仍平港鐵逾一半

個別路線的港鐵及巴士收費相距甚遠，如往來元朗及大埔墟的64K巴士，收費加5毫子至單程8.9元，惟港鐵95折後單程收費達21.9元，比巴士貴逾一倍（貴13元）。

新界東方面，至少兩條巴士線的收費比港鐵便宜。（資料圖片）

新界東出港島 至少兩條巴士路線比港鐵貴

然而，新界東方面，至少兩條巴士線的收費比港鐵便宜。馬鞍山市中心往返中環香港站的681巴士，原來票價20.2元，加價後變21.9元，比港鐵95折車資（19.1元）貴約2.8元。至於沙田愉翠苑往來中環的182巴士，收費由17元加至18.4元，比港鐵第一城站往來中環站的95折車資（15.8元）貴約2.6元。

另外，新界西、往來荃灣及灣仔的930巴士每程收費18.4元，比港鐵貴2.1元（荃灣西站）或（荃灣站）4元。

▼九巴最新收費（2021年4月4日起生效）▼

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▼新巴城巴最新收費（2021年4月4日起生效）▼

城門隧道為本港繁忙交通熱點，不少市民在轉車站轉乘另一輛巴士前往目的地。（資料圖片）

另外，以往乘客在城隧轉車站轉乘時，只需補回長途減沙田短途車費的差價，惟「馬鞍山交通關注組」發現，是次加價後，部分經城門隧道轉車站的巴士路線，加價後轉車客的收費隨時比直線客更貴，加幅約1毫子。如乘46X在城隧轉乘40X或43X往馬鞍山的市民，加價前全程車資僅9.1元，加價後全程需9.7元，比起直接坐40X往來鳥溪沙及葵涌的9.6元貴1毫子。有關情況亦出現在多條城隧巴士線。

新大嶼山巴士亦獲批加價，同樣在4月4日起生效。（嶼巴網頁截圖）