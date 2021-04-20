公共交通加價潮｜三條街渡5月加價　馬料水來回東平洲加至100元

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-04-20 13:10

疫市加價潮未止！繼四間專營巴士公司加價後，運輸署再發通告指，三條來往熱門郊遊熱點的街渡航線，將於下月加價，包括來往馬料水及東平洲、馬料水及塔門、塔門及黃石的街渡服務。 當中馬料水來往東平洲的街渡，不論是東平洲居民及一般市民，來回船票均加價10元，後者由現時90元，加至100元，升幅逾一成。

今年已有多項公共交通工具加價，由4月4日起，九巴已平均加價8.5%、嶼巴加9.8%、新巴城巴先加8.5%，明年1月2日再加3.2%。另外，港鐵雖然按可加可減機制，首度出現「減價」，惟由於八折優惠4月結束，結果乘客實際繳付車費變相加價近兩成。

▼九巴最新收費（2021年4月4日起生效）▼

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▼新巴城巴4月4日起新收費表一覽▼

是次加價的三條街渡航線，均由翠華船務營辦，將於5月1日起正式加價。根據運輸署通告，馬料水來回東平洲來回程的船票，不論成人及小童，收費劃一由90元加至100元，加幅達11.1%。至於東平洲居民的優惠來回票，加幅更高達兩成，由50元加至60元。

來往塔門及黃石的街渡航線，公眾假期外的周一至周五，全程票價由9.5元加至11元，加幅達15.8%；來往塔門及高流灣的分段收費，則由6元加至7元，加幅達16.7%。如撇除馬料水及東平洲優惠票，上述分段收費的加幅為是次加價的航線中最高。

至於周六、日及公眾假期，來往塔門及黃石的全程票價，由14元加至16元，加幅達14.3%；分段收費則由10元加至11元，加幅一成。

來往馬料水及塔門的街渡航線方面，周一至周五全程票價由18元加至20元，加幅11.1%；至於周六、日及公眾假期，則由28元加至30元，加幅7.1%。

除了上述三條街渡航線，今年尚有其他海上交通服務加價。今年2月時，先是天星小輪旗下的「中環－尖沙咀」和「灣仔－尖沙咀」兩條專營渡輪航線加價，平均加幅16.5%，單程最多加0.5元。另外，新渡輪旗下的6條離島線，於4月加價，成人單程平均加價4.7%；同屬新渡輪的港內線「北角─紅磡」、「北角─九龍城」線，成人單程票加幅達13.3%。