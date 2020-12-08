天星小輪加價獲行會批准　單程最多加0.5元　明年2月9日生效

天星小輪去年就兩條專營渡輪航線「中環－尖沙咀」和「灣仔－尖沙咀」，向政府申請加價，行政長官會同行政會議今日（8日）批准其申請。兩條航線單程分別加價0.3元至0.5元，而月票則加價25元，各類票價平均加幅為16.5%，加幅最多為18.5%。新票價將於明年2月9日起開始生效。

天星小輪「中環－尖沙咀」的航線加價最多的為成人平日上層票價、星期六、日及公眾假期的成人上下層票價，前者由2.7元增至3.2元，加幅為18.5%；而後者則分別由3.7元增至4.2元，加幅為13.5%，及由3.1元增至3.6元，加幅為16.1%。三款票價均增加0.5元。至於小童)及殘疾乘客票價則一律增加0.3元。月票將由135元增至160元，增幅為18.5%；而旅遊票則由27.5元增至32元。

至於「灣仔－尖沙咀」的航線平日及星期六、日及公眾假期的票價均增加0.5元，新票價分別為3.2元及4.2元；而小童票價則分別為1.9元及2.5元。

天星小輪申請加價獲批。（資料圖片）

料短中期難回復收入水平

當局指，在審核天星小輪加價申請時，已考慮所有因素，包括渡輪營辦商的財政狀況；營運成本、收入和回報變動的預測；渡輪營辦商過去提供服務的表現；公眾對建議票價的接受程度；以及渡輪營辦商採取的開源節流措施。而天星小輪於2019年及2020年受社會事件及疫情影響，乘客量及票務收入均大幅下跌，預計在短中期內重返以往水平的機會不大。當局指，天星小輪自上次於2017年7月加價以來，天星小輪的營運成本持續上漲，加上經濟前景不明朗，非票務收入，包括租金及廣告收入並無保證，認為天星小輪有需要調整收費。

天星小輪可收取的最高船費載於《渡輪服務（天星小輪有限公司）（船費釐定）令》（第104C章）。修訂會在今年12月16日以先訂立後審議的程序提交立法會省覽。當程序完成後，新收費將由2021年2月9日開始生效。