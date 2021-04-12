DSE 中五生組隊　上學前登山練體能放負　冀考DSE前征服全港高山

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-12 08:00

新冠肺炎疫情持續逾年，為此本港學校亦經歷了一次又一次停課，加重了不少準備迎接公開試的考生的壓力。其中兩位準備明年應考文憑試的中五學生霍楊昇及王諾因，因疫情困家近一年，為學業擔憂之餘，亦發現自己的專注力及體能隨停課時間越長而每況愈下，甚至登高幾步已經覺得疲累，而經年累月的網課也讓他們感到朋輩支持的重要性。 為重拾活力與動力，二人現時相約每周三次在上學前行山，更希望能在明年應考DSE考試前，征服全港所有的高山。

王諾（左）和霍楊昇（右邊）都是中五學生。（鄭子峰攝）

長期網課令學生有感體力和專注力下降

霍楊昇在疫情前一直有運動的習慣，放學後會在家附近跑步，每次最少跑3000米，惟從來不覺得累，時不時還會與同班同學王諾相約在屯門碼頭跑步鍛煉。豈料遇到疫情，二人於家中上網課時間漸長，體力和專注力都下降。至年初復課時，霍楊昇再次跑步，卻發現自己跑400米已經氣喘吁吁；而王同學就發現自己步行六層樓梯，驚覺「透唔到氣」，而更嚴重的是作息亦被打亂，經常到凌晨2時許才能入睡。

從中四升到中五，升讀中六、考文憑試亦只餘下不足一年，文憑試的壓力也逐漸籠罩在他們身上。二人表示，間中經過中六的班門口，看到所有學生伏案學習，也會開始情緒緊張。然而早前長期的網上授課，也讓這些壓力無處釋放。尤其是出身基層的霍楊昇，他家中父親外出工作，母親則忙於照料他和另外三個弟妹的生活，少有交流。他說，在家網上上堂時還要幫手照顧1歲半及半歲的弟妹，「只有7歲多的弟弟可以傾到啲嘢。」

出生基層的霍楊昇指行山可以接觸多一些大自然。（鄭子峰攝）

隨着新年開學，二人均希望改變現狀，決定組隊鍛煉身體，比起在市區跑步，二人最終選擇了難度較高的行山，由於學校半日課於下午開始，於是二人可於課堂開始前上山，「成日喺市區，想接觸多啲大自然，行山舒服啲。」

二人首踏青山 至山腰已飲盡水源 要向行山客求救

在鍛煉身體這方面二人一拍即合，然而說起來都算是行山新手。行山前，他們仔細研究了行山路線，卻在裝備方面失算，結果第一次就「瀨咗嘢」。那日二人行青山，一人帶了一支寶礦力便出發，結果上到山腰時，水已飲盡，天氣燥熱，二人的面色都開始發青。霍同學說，當時猶豫是否要趕緊落山，最終還是決定堅持，向來內向的二人，開口向途人「撲水」，最終獲救，「有其他行山嘅人，畀咗橙我哋食，最尾用咗兩三個鐘頭行完全程。」

這樣的經歷，也讓他們增進了友誼，不再覺得「無人傾計」——行山時二人會講及未來理想，學業上的苦惱等等。而從新年後到現在，二人風雨不改每周一、三、五上午去行山，至今已經行了不下20次山。

王諾原本作息不規律，常常到凌晨2點才能入睡，但是開始行山後，每天11點就能睡著，早上7點多就已經起身。（鄭子峰攝）

曾征服山頭的經驗 令他們敢於向老師提問

經過近兩個月的行山，兩人都有了不少的轉變。王諾說自己現在作息已經十分規律，「行山嘅話，11點就要瞓，因為7點就要起身。」他坦言每一次都「好唔想起床」，但沒有試過任何一次遲到「甩底」。霍楊昇在行山中也有得著，曾經懼怕數學的他，過去總覺得數學課沉悶無聊，難以投入，遇到不明白的題目也不敢告訴老師。然而行山之後，他卻敢於在課堂上和老師交流互動，「征服一個山頭的感覺，同解開一啲難題的感覺好似，會好有成功感。」

二人都認為，雖然功課緊張，但每周三次的行山並不是浪費時間，他們會在其餘日子安排時間溫書，甚至懂得利用晚間的時間。霍楊昇說，已經決心將組隊行山這件事繼續下去，起碼堅持到升中六考DSE之前，「想征服全港的高山。」