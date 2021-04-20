新冠肺炎．4.20｜忽現4本地源頭不明個案　內地返港婦染疫待分類

撰文： 陳淑霞 鍾妍 黃偉倫 李恩慈 鄭翠碧 梁煥敏 勞敏儀 黃金棋 鄭秋玲 胡家欣 孔繁栩 黃詠榆 曹家駿 最後更新日期： 2021-04-21 00:08

本港疫情反撲，今日（20日）新增8宗確診，3宗輸入個案；5宗本地個案，當中一人經回港易回港，曾到如心酒店任房務員；另一人由福建返港，住荃灣芙蓉大廈劏房。 早前尖沙咀華美達酒店3名確診患者有南非變種病毒，衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，他們的病毒基因高度相似，不排除是酒店房門口的食物掛勾交叉感染。另外，本港今日暫未有初步確診個案。

九龍塘多實街5-7號與根德道9號兩間根德園幼稚園爆上呼吸道感染，全校要強制檢測。（資料圖片）

強制檢測｜九龍塘根德園幼稚園爆上呼吸道感染 5校須兩日內檢測

【23:02】食物及衞生局公布強制檢測公告，涉及今日公布的確診個案。染疫的外傭所居住的油麗邨雍麗樓上榜，以及荃灣西如心酒店和浸會大學住宿和教學綜合樓發展工程地盤都納入強檢，任何在4月7日至20日期間曾身處上述任何一個地方超過兩小時的人士，須於4月22日（本周四）或之前接受檢測。受檢人士若在4月18至20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府明日（21日）會在油塘油麗邨雍麗樓，為須接受強制檢測的人士增設流動採樣站。

另外，有5間學校爆發上呼吸道感染個案，由於徵狀與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該5間學校亦被納入強制檢測公告：天水圍和富慈善基金李宗德小學、天水圍香港聖公會夏瑞芸幼兒學校、天水圍天樂幼稚園暨幼兒園，以及九龍塘多實街5-7號與根德道9號兩間根德園幼稚園。任何在4月7日至20日曾身處其一超過兩小時，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於本周四（22日）日或之前接受檢測。

10人周一打新冠疫苗後送院 2人出現昏厥 醫管局增3診所打科興

【22:48】新冠病毒疫苗接種計劃至今展開54日，政府已為市民接種共約1,149,700劑疫苗。當中約758,700名市民已接種第一劑疫苗，包括約385,200名接種科興疫苗，約373,500名接種復必泰疫苗。約391,000名市民已接種第二劑疫苗，包括約241,900名接種科興疫苗，約149,100名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約有4,600名市民接種第一劑科興疫苗、約有8,600名市民接種第二劑；約有12,600名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑民約有200名。社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為97%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為95%。

當局又公布，由本周五（23日）起，醫院管理局會在現有的18間指定普通科門診診所之外，增加三間門診診所提供科興疫苗接種服務，分別為筲箕灣賽馬會普通科門診診所、紅磡診所和柏立基普通科門診診所，市民可以由明日（21日）上午9時起預約這三間新增的診所接種科興疫苗。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

【22:48】政府公布昨日共有10宗接種疫苗後送院個案，其中七人已經出院，兩人不遵從醫生勸告自行出院；一人未經診症自行離開醫院，涉及一名在香港中央圖書館接種第二劑科興疫苗的68歲男子，他有耳鳴及暈眩，送到律敦治醫院。

昨日有兩人在接種第一劑復必泰疫苗後，出現「血管迷走神經性昏厥」，一是到彩虹道羽毛球中心接種的23歲男子，一是到界限街體育館接種的29歲女子。他們情況穩定，經治療後已經出院。

▼4月20日患者住所及行蹤▼

確診食肆｜荃灣源頭不明患者曾光顧區內正品蕃茄湯麵店、佳記美食

【22:28】本港疫情未受控，今日（20日）新增8宗確診個案，當中4宗本地個案全屬源頭不明個案。衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，46歲以「回港易」抵港的女患者，曾到眾安街「佳記美食」；至於居荃灣麗城花園居民、57歲確診女文員，傳染期則曾到荃灣安康大廈「正品蕃茄湯麵店」。

有確診者在傳染期到過荃灣安康大廈「正品蕃茄湯麵店」。（食肆社交平台網頁）

許樹昌：疫苗遇南非變種 抗體水平跌七至九成 籲市民打針減變種

【19:55】南非變種病毒襲港，不少市民擔心新冠疫苗成效，衞生署衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌今天（20日）表示，內地學者一項研究顯示，科興疫苗對於「南非變種病毒」的中和抗體水平，相對於「非變種病毒」，會下跌70%；而另一項研究則指，BioNTech的復必泰疫苗對於南非變種病毒，其抗體水平亦大跌90%。



不過，許樹昌稱，由於兩個研究的對象不同，不能直接比較兩項數據。他又強調，每次社區有大爆發時，病毒就易於變種，「都會有一兩粒病毒變種」。因此市民應盡快接種疫苗，令社區不再出現大爆發，以減少病毒變種機會。

變種病毒｜S型掛勾播毒？ 專家質疑酒店走廊空氣播毒可能性較高

【19:50】感染南非變種病毒的29歲印裔男患者，曾在尖沙咀華美達華麗酒店檢疫。衞生防護中心表示，他的病毒基因排序，與同樓層另外兩名確診患者高度相似，指患者在酒店感染的機會較大。



當局發現酒店人員派飯時，會將飯盒掛在門柄的「S型掛勾」，認為可能是唯一傳播途徑。不過呼吸系統專科醫生梁子超認為，掛勾傳播病毒的說法「神化咗少少」，令人難以信服，質疑有患者曾在走廊經空氣播毒的可能性較高。他又建議，所有指定酒店應在走廊加裝空氣過濾裝置。

梁子超認為，S型掛勾傳播病毒的說法「神化咗少少」，質疑有患者曾在走廊經空氣播毒的可能性較高。（陳淑霞攝）

新冠肺炎｜如心酒店房務員中招 12名同事送檢 住客稱不太擔心

【19:45】本港疫情未止，一名46歲荃灣西如心酒店女房務員，在本月6日透過「回港易」計劃返港後確診，10至19日期間曾上班，員工及部分住戶須接受檢疫，酒店亦被列入強制檢測範圍。



有酒店住客指，暫未收到酒店通知強制檢測安排；酒店則回覆稱，共有12名員工送檢，全部沒有病徵，酒店內已進行消毒及大清洗。本港今日新增8宗確診個案（3宗輸入、4宗本地，1宗待分類），當中至少3人與荃灣相關。

荃灣如心酒店大堂設有告示，提醒住客要佩戴口罩。（陳淑霞攝）

強檢大廈｜確診者曾到多區 荃灣如心酒店、油麗邨雍麗樓上榜

【19:31】新冠肺炎疫情反覆，今日（20日）政府疫情記者會公布，本港新增8宗確診個案，當中4宗本地，1宗待分類。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增3個地點納入強制檢測，油塘道油麗邨雍麗樓、荃灣如心酒店及聯福道30號地盤。另外，確診女文員曾偕十親友到「炉端金」用膳，多人需要檢疫。

▼4月20日，確診女文員曾光顧的「炉端金」照常營業▼

+ 3 + 3 + 3

兩人內地抵港後確診 如心酒店執房員本地感染 福建回港婦未分類

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生交代最新疫情。

今日新增8宗個案，3宗輸入個案；5宗本地個案，4本地感染，1人有待分析。

＃11700是 57歲文職女士，住麗城花園2期4座，在荃灣沙咀道達貿中心上班， 2-3名同事全部有入檢疫中心。她4月12日 最後上班, 16日喉嚨痛看私醫留口水樣本，4月11日曾同多位朋友在金馬倫道33號道炉端金食飯，分幾枱進食，十人左右，包括家人； 多人要檢疫。

#11702 是回港易人士，為46歲女子，住青山公路荃灣新青大廈，4月6日經深圳灣東莞回港，4月10至19日到荃灣如心酒店任房務員執房，4月19日最後上班。

＃10703是42歲男，住大圍美田邨美庭樓，任建築地盤工人，地盤在在聯福道30號，地盤人士要接受強制檢測、停工， 幾名人士要檢疫，沒有病徵，有定期做檢測，對上一次是4月10日曾檢測，今次是17日, 潛伏期及傳染期去過大圍龍順軒酒家，佐敦文記燒臘飯店， 九龍塘聯合道百味閣，九龍塘金記冰室，又一城亞參雞飯, 沙田燉奶佬, 麥當勞等

＃11704是29歲女, 印籍外傭， 4月18日強制檢測陽性，潛伏期無離港，3月20日SQ882到港 3月20至4月9日住尖沙咀華美達酒店, 由於要強制檢測，她有提交樣本, 已回家與僱主住油塘邨雍麗樓。

未分類個案: ＃11701，56歲女，住荃灣芙蓉大廈劏房,，有一名家人。和十多二十位住客, 她是正家居隔離，在4月6日由福建，經高鐵深圳灣到港，大約下午5點多抵港，之前回港易個案是下午2點幾，兩人無機會接觸。

印裔男兩同層檢疫患者均染南非變種 張竹君︰傳播途徑為S型掛勾

張竹君表示，早前尖沙咀華美達酒店3名確診患者有南非變種病毒，其病毒基因高度相似，不排除掛勾交叉感染。住該酒店#11643 男士，一位帶有N501Y社區找到的個案，基因分析是南非病毒株，同層2位都是南非變種病毒，N501Y＋E484K, 都是南非病毒，衞生署公共衛生化驗著將2人+11643，已做全基因排序，發現3個案排序高度相似，換言之#11643在酒店感染的機會不能排除，可以說是機會較大，已即刻拿走所有指定酒店的勾，加強清潔手柄等防感染措施。

她續說，派送飯時酒店有一條S型掛勾在門的手柄，方便掛裝飯盒的膠袋，給住客食飯，住客食完又會掛返上勾。感染控制同事見過，認為個勾引起交叉感染機會，比較難清洗，唔排除個勾引起交叉傳染機會。

▼4.20荃灣沙咀道球場設流動採樣站▼

荃灣新青大廈列強制檢測 全棟僅12戶 居民擔心確診者住附近

【15:02】荃灣區疫情爆發，當中新青大廈因新增一宗或以上初步確診個案而被納入多制檢測大廈，記者於今日（20日）到場視察，新青大廈只於後巷設有出入口，居民日常進出都必須經過地上亦有不少垃圾的後巷，衞生情況欠佳。

民政事務處已於大廈出入口貼上以及於信箱中放入強制檢視通知書，惟12戶居民當中有4戶仍未從信箱中收取通知書；有居民表示由於大廈住戶較少，確診者住於鄰近單位的機會都高，所以都較為擔心。

變種病毒｜何栢良倡分析酒店患者基因圖譜 強制入境者用安心出行

【14:43】本港現有至少兩宗變種病毒確診個案，其中一名印度裔男患者感染南非變種病毒。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（20日）表示，該患者較大機會在酒店檢疫期間染疫，呼籲當局盡快詳細分析所有患者的病毒基因圖譜，以了解他們是否互相傳播。他建議酒店員工接受每周檢測，並鼓勵他們接種疫苗。當局亦應檢查酒店各項工作流程，包括送餐、收集檢疫人士衣物及處理垃圾等。



另外，何栢良建議港府參考新加坡政府做法，要求入境人士強制使用安心出行軟件，以減少因溝通問題無法追查他到過甚麼地方。

【13:33】消息稱，今日新增大概8宗確診個案，至少2宗源頭不明，疫情記者會將交代。

印度男帶南非變種病毒 檢疫住華美達酒店 同層非裔人確診

【13:24】香港首宗流入社區的變種病毒個案，有政府專家透露其病毒株為南非變種病毒株（B.1.351）。有專家表示，雖然該病毒株的傳播力及殺傷力未見特別強，但政府都要嚴防病毒掀起三、四代傳播鏈，否則就可能永遠都無法再清除。他又提到B.1.351較明顯降低疫苗的有效率，不過相信香港兩隻疫苗仍然有「有意義」的保護，接種疫苗依然利多於弊。

【11:55】本港新冠肺炎疫情反覆，更有變種病毒個案流入社區。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（20日）透露，日前確診的印裔變種病毒男患者初步驗出帶南非變種病毒株「E484K」。他估計該男子有兩個可能原因走入社區，包括在印度感染而潛伏期特別長。

而另一可能是在酒店中感染，惟許指目前衞生署於該男子檢疫酒店的門柄、食物勾上病毒檢測均為陰性。他認為該男子由社區感染機會較低，「如果係社區感染，應該已經有好多個案」。

▼4.19海港城外設流動採樣站▼

+ 5 + 5 + 5

許樹昌指印裔男帶南非變異病毒株 推旅遊氣泡前應解決變種問題

【11:53】本港疫情反覆，社區首現變種病毒株。政府日前宣布，由今日（20日）零時起，禁止所有從印度、巴基斯坦及菲律賓來港的民航客機着陸香港14日。香港印度協會前主席毛漢今日指，估計仍有最多2,000名港人於印度，部份為嫁到印度的女士。

他又表示，不少近期由印度回港的為退休人士，因擔心當地疫情及醫療系統故返港「避疫」。毛漢指因印度疫情無法控制，贊成港府實施航班溶斷機制，並直言「一早就應該要停」。

禁飛令｜毛漢料2000港人在印度 返港為「避疫」：早應停回港航班

封區檢測｜荃灣麗城花園、芙蓉大廈共30多戶無認門 10人未檢測

【07:00】政府宣布，荃灣麗城花園二期第4座及芙蓉大廈完成封區檢測，沒有發現確診個案。

▼4月19日，荃灣麗城花園二期第4座封區檢測▼

+ 8 + 8 + 8

▼4月19日，荃灣芙蓉大廈封區檢測▼

+ 4 + 4 + 4

荃灣料增3宗初確診 增新青大廈強制檢測 大圍美田邨美庭樓上榜

【00:01】食物及衞生局公布強制檢測公告，再多兩幢大廈新增一宗或以上初步確診個案，為荃灣新青大廈及大圍美田邨美庭樓，任何在4月6日至19日期間，曾身處上述指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於4月21或之前接受檢測。受檢人士若在4月17日至19日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。連同今晚封區強制檢測的荃灣芙蓉大廈及荃灣麗城花園第二期第4座，即周一 （19日）共有四幢大廈出現初步確診患者。

另外，屯門新屯門中心L3樓新一代英文幼稚園暨幼兒園(屯門分校)、元朗鳳群街2號年發大廈1樓心怡天地國際幼兒園暨幼稚園(元朗)及北角民政事務總署銅鑼灣社區中心地下東華三院方樹泉幼兒園，爆發上呼吸道感染個案，由於徵狀與新冠病毒相似，為謹慎起見，該三間學校亦被納入強制檢測公告。任何在4月6日至19日期間曾身處上列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於4月21日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於4月23日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

▼4月19日，海港城設臨時檢測站▼

+ 4 + 4 + 4

▼4月19日，印度、巴基斯坦、菲律賓載客航班禁飛前最後一天抵港▼

昨日總覽：新冠肺炎．4.19｜屯門疫情蔓延至荃灣 麗城花園芙蓉大廈封區檢測

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