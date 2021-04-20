變種病毒｜S型掛勾播毒？　專家質疑酒店走廊空氣播毒可能性較高

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-20 19:23

感染南非變種病毒的29歲印裔男患者，曾在尖沙咀華美達華麗酒店檢疫。衞生防護中心表示，他的病毒基因排序，與同樓層另外兩名確診患者高度相似，指患者在酒店感染的機會較大。 當局發現酒店人員派飯時，會將飯盒掛在門柄的「S型掛勾」，認為可能是唯一傳播途徑。不過呼吸系統專科醫生梁子超認為，掛勾傳播病毒的說法「神化咗少少」，令人難以信服，質疑有患者曾在走廊經空氣播毒的可能性較高。他又建議，所有指定酒店應在走廊加裝空氣過濾裝置。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名印度裔男患者，早前接受酒店隔離檢疫時，曾入住尖沙咀華美達華麗酒店16樓。有兩名患者與印裔男子曾於相同時間在同一樓層隔離，基因分析顯示，該兩人同樣帶有南非變種病毒株N501Y及E484K，基因排序高度相似。另外兩名南非變種病毒患者，分別居於印度裔男患者的隔壁房間，以及走廊較盡頭的對面房間。衞生防護中心認為印度裔男患者在酒店感染的機會較大。

當局人員曾到酒店檢查空調系統、喉管和渠管後，暫時沒找到異常的情況。不過，當局發現酒店人員派飯時，會將飯盒掛在門柄的「S型掛勾」，或成傳播途徑，「住客食完後又會掛返飯盒上勾嗰度。」

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早透露，酒店員工檢測結果全部為陰性，而酒店的門柄、食物勾上面的病毒檢測均為陰性。

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呼吸系統科專科醫生梁子超（資料圖片）

梁子超︰掛勾播毒說法「神化咗少少」

呼吸系統專科醫生梁子超說，掛勾傳播病毒的說法「神化咗少少」，令人難以信服。他相信同層的3名南非變種病毒患者有關連，但他們不會接觸對方的掛勾，加上手部有少量病毒，也不會長時間留在金屬上，他認為，患者經走廊空氣受感染的可能性較高。

梁子超續解釋，酒店始終非負壓病房，通風未必理想，當有患者常開門取物品，而其病毒排放量高，有可能污染走廊空氣。他表示，理解指定酒店難以更換整個通風系統，建議在走廊加裝空氣過濾裝置。

張竹君在疫情記者會稱，暫不打算為華美達華麗酒店員工作血清抗體測試，因為難分辦員工在酒店抑或社區感染病毒。梁子超直言，不認同該說法，因本港的新冠肺炎整體感染率，一間酒店最多應只有一至兩名員工曾染疫，若最終有多於數名員工有抗體，便屬不正常，代表他們可能曾在酒店受感染，建議當局盡快為職員進行抗體測試。