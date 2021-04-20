南非變種病毒｜許樹昌：疫苗抗體水平跌7至9成　籲市民打針減變種

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-20 23:25

南非變種病毒襲港，不少市民擔心新冠疫苗成效，衞生署衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌今天（20日）表示，內地學者一項研究顯示，科興疫苗對於「南非變種病毒」的中和抗體水平，相對於「非變種病毒」，會下跌70%；而另一項研究則指，BioNTech的復必泰疫苗對於南非變種病毒，其抗體水平亦大跌90%。 不過，許樹昌稱，由於兩個研究的對象不同，不能直接比較兩項數據。他又強調，每次社區有大爆發時，病毒就易於變種，「都會有一兩粒病毒變種」。因此市民應盡快接種疫苗，令社區不再出現大爆發，以減少病毒變種機會。

許樹昌在會議上表示，由內地學者做的一項最新研究顯示，科興疫苗對於南非變種病毒的保護力會有所下降。(資料圖片／李澤彤攝)

科興遇南非變種抗體跌7成 復必泰跌9成 許︰研究對象不同難直接比較

衞生署今天就新冠疫苗效益和安全監察事宜，召開傳媒簡介會。許樹昌在會上表示，一項由內地學者負責的最新研究顯示，科興疫苗對於南非變種病毒的保護力會有所下降。他解釋，該研究找了25名，在兩至三周前已完成接種兩劑科興疫苗的人士，抽血檢驗其抗體水平，結果發現疫苗對南非變種病毒的抗體水平只餘30%。

而在另一項研究，復必泰疫苗對於南非變種病毒，其抗體水平亦大跌90%。不過，許樹昌稱，由於兩個研究的對象不同，不能直接比較兩項數據，而且兩項研究都欠缺對照組做比較，未能得知疫苗的有效率。

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市民應打疫苗 減少病毒變種機會

許樹昌又強調，每次社區有大爆發時，病毒就易於變種，「都會有一兩粒病毒變種」。因此市民應盡快接種疫苗，令社區不再出現大爆發，以減少病毒變種機會。

至於針對英國變種病毒，內地學者的研究發現，科興疫苗的抗體水平下降50%。許樹昌稱，近期巴西有研究指，科興疫苗能中和到巴西變種病毒，但具體數據未公布。他預計科興已將數據交予世衞，相信世衞在本月底可完成評核。

而復必泰疫苗針對英國變種病毒，已證實有效率逾85%；對於巴西變種病毒，其有效率更接近95%。

科學委員會周四商討孕婦接種安排

另一方面，許樹昌引述研究指，英國變種病毒的傳播力會提升36至75%，也可能增加入院、病情惡化的風險；至於南非變種病毒的傳播力或可大增1.5倍，可能令康復者再受感染；巴西變種病毒也會增強傳播力，並已造成二次感染。

他指出，如變種病毒不幸在香港流行，會推高入院率，康復者會再受感染，疫苗效用亦會受影響。他又補充，孕婦、哺乳婦女也可接種新冠疫苗，並能產生好的抗體，保護胎兒，而聯合科學委員會將於周四開會商討對孕婦的接種建議，料當晚可公布。

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼

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不良事件少於預期 中風心肌梗塞數字較過去3年低

醫院管理局總醫療衞生統計師張德麟就稱，在本港近72萬已接種新冠疫苗人口當中，有56人出現急性中風，另有26人患上急性心肌梗塞，不過相對無接種疫苗的人口，比率仍較低。

醫管局又根據過去3年整體人口不良事件，乘以接種疫苗人口數量，推算預期不良事件數目，以及計算「實際數與預期數比率」（O/E ratio），結果發現所有不良事件的比率都低於1，即實際數目少於預期數目。

張德麟表示，即使是較年長群組，其O/E 比率亦低於1，反映接種疫苗後發生的不良事件仍比預期中少，但他未能提供不同年齡層的數字。但他稱，在今年3月22日至4月18日期間，公立醫院平均每天有108.7名住院病人、18名急症室病人死亡；每天也有3.6名住院病人因中風、2.5名住院病人因急性心肌梗塞而死，這些數據相對過去三年同期均較低。

衞生署衞生防護中心社會醫學顧問醫生（專責事務）連慰慈就稱，該署聯同醫學團體及香港醫學組織聯會，就接種疫苗臨床評估發出指引，未來會針對癌症；貧血及服用抗凝血藥等血液科相關疾病及其他免疫系統抑制情況，更新網上指引。她補充，6周內普通科門診發現約30宗，因敏感相關反應而不宜打針個案。

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