紡織成衣研發中心日內瓦發明展奪七獎　天然疏水物料減對人體損害

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-04-20 19:13

香港紡織及成衣研發中心，早前於日內瓦國際發明展中奪得共7個獎項，當中更包括最高殊榮的評審團嘉許金獎。香港紡織及成衣研發中心行政總裁葛儀文指出，中心研究一直以持續發展、工業智能化及對社會貢獻為中心，並期望可幫助紡織業界於技術上轉型，提高業界競爭力。

天然疏水物料取締PFCs 減低對人體及環境危害

眾多得獎研究當中，獲得評審團嘉許金獎的是以再生纖維素製成的疏水物料。衣服上的疏水物資一般都是以全氟化合物（PFCs)應用於紡織品上而成，但全氟化物含有毒素，對人體及環境有害。

研究團隊研發出一項新的疏水表面處理方式，利用紡織廢料中的天然及不含全氟化物再生纖維素材料製成，較過往的疏水物料安全。研究團隊更表示由於製作材料以紡織廢料製成，成本上與全氟化物的疏水物料不會有太大差別。

團隊指該紗線可用以生產紡織品，透過大眾穿着以吸收二氧化碳，以幫助達到負排放的目標。（馬煒傑攝）

吸附二氧化碳物料 助達到「負排放」目標

另一項值得關注的研究為一種可吸附空氣中二氧化碳的纖維素紗線。研發團隊指，該紗線可用以生產紡織品，透過大眾穿着以吸收二氧化碳，幫助達到「負排放」目標。但研究團隊亦指出，要達到負排放只屬起步階段，仍未有適切方式將吸入的二氧化碳排出，當前下一個目標為研究衣服吸收二氧化碳後的排放方式。團隊指，例如可於溫室中釋放，將二氧化碳排放予植物吸收，期望日後可於生活中廣泛應用，達致減少環境中二氧化碳含量。

研究團隊研發出一項新的疏水表面處理方式，利用紡織廢料中的天然及不含全氟化物再生纖維素材料製成，較過往的疏水物料安全。（馬煒傑攝）

以環保為主導 望達成可持續發展

其他獲獎研究包括透過增加「苯胺類降解菌群」，減低紡織廠排放水源的污染、利用低電壓令紗線變色、以電將混紡衣物纖維分離、睡眠舒適評估系統及專為孕婦而設的健康鞋。葛儀文指出，每個得獎研究面向的問題都不一樣，但大多都以環保為主導，幫助社會達到可持續發展。