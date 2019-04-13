教大日內瓦發明展奪四銀一銅　助長者檢測聽力衰退問題

香港教育大學繼去年首次參與日內瓦國際發明展獲獎後，校方今日（13日）公布今年再奪五個項目，在日內瓦國際發明展中獲得四銀一銅佳績，包括創新教學法、教育應用的人工智能、綠色漁業養殖漁業和健康科技。其中獲銅獎的是特殊教育與輔導學系、有關家庭式聽力衰退測試之研究，將來有助可在社區推行恆常化聽力測試，為長者檢測聽力，助長者盡早發現聽力衰退問題。

教大團隊有關「心率變異分析應用於實時情緒評估」的發明，在日內瓦發明展奪銀獎。（教大提供圖片）

教大副校長（研究與發展）呂大樂稱，教大一直致力推動知識轉移及研究的轉化與應用，希望為社會帶來正面改變。



教大得獎項目如下 ↓

(1) 教育語言學2.0 首席研究員：語言學及現代語言系馬清、李鳳琼、王立勛及陳雪珠博士 獎項：銀獎 教育語言學2.0是一套以語言數據主導的嶄新語料庫語言教育方案。研究團隊建構的公開語料庫教學支援網上平台(CAP)，將學術研究用的語料庫融入學校日常教育，開闢語言教育的新方向。 (2)基於教育大數據的模糊人才評測系統 首席研究員：數學與資訊科技學系謝浩然博士 獎項：銀獎 項目應用深度學習及大數據分析技術於教育和人才大數據，建構全面人才評測及人才資歷分析模型，發展知能生涯規劃和人力資源的創新應用。 (3) 家庭式聽力衰退測試 首席研究員：特殊教育與輔導學系甘志珊博士 獎項：銅獎 項目是一套基於一般平板電腦的普及聽力衰退測試，包括純音聽力測試和語音噪音測試，適合社區應用，有助推動和恆常化社區聽力測試，盡早檢測長者聽力衰退的問題。