印尼外傭抵港30日後確診　曾住華美達酒店檢疫　憂酒店交叉感染

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-20 17:39

新冠肺炎疫情仍未結束，本港今日新增8宗確診，3宗從外地輸入；4宗個案屬本地感染，餘下1宗未分類。其中一宗本地個案，涉事29歲印尼外傭4月18日強制檢測中呈陽性，她在3月20日已經抵港，曾在尖沙咀華美達酒店隔離檢疫，不過與日前在社區發現的首宗變種病毒印裔男士並非住在同層。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，不排除印傭在酒店內交叉感染的可能性，會再做基因分析。

涉事29歲印尼籍外傭，因曾入住尖沙咀華美達酒店要再強制檢測，於4月18日的強制檢測中呈現陽性。她在潛伏期內，未有離開香港，她在3月20日乘坐航班SQ882到港，並在尖沙咀華美達酒店檢疫21日。早前本港首宗社區發現變種病毒株N501Y印裔男患者，則從3月19日起，於同間酒店隔離，不過並非與今日確診印傭同層。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片/歐家樂攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該印傭因為要強檢，故再取樣本，其後她返回油塘油麗邨雍麗樓與僱主同住。該名印傭曾去過鯉魚門街市及藍田商場，更在藍田商場的餐廳「Itamomo」用餐。她的CT值高，證明病毒量低。衛生防護中心不排除她在酒店交叉感染的可能性，因此會對該酒店，由1月至今的個案做基因分析，研究是否有可能相同。

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