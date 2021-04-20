建築工號召包圍新屋嶺改判監　上訴庭指加劇破壞社會安寧　須判囚

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-04-20 21:12

建築工人以網名「金正恩」在Facebook群組上發佈多篇帖文，煽動包圍新屋嶺扣留中心。他被裁定煽惑他人非法集結罪成，原被判160小時社會服務令。而上訴庭早前指原審出錯，改判他監禁13個月。上訴庭今(20日)頒下判辭解釋理據，指被告以新屋嶺為目標，不僅有意阻礙警方工作，更是正面挑戰警方執法。而他的指控極容易引起讀者極度不滿，甚至憎恨警方，打擊警方的公信力。

以金正恩為網名 貼文為呃like

被告潘榕偉（38歲）經審訊後，被裁定煽惑他人非法集結罪成，在裁判法院被判160小時社會服務令。有關案情指，被告以「金正恩」作為Facebook帳戶的名字，在Facebook群組發布多段帖文，包括4段關於示威者在新屋嶺被侵犯或虐打，甚至被殺的帖文，但被告承認帖文內容屬虛假，發帖文只為發洩和「呃like」。

被告涉犯案經過。(詳看下圖)

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指被告言論加劇破壞社會安寧

上訴庭今在判辭稱，本案涉及煽惑他人干犯涉及暴力的非法集結，案情十分惡劣。上訴庭解釋，案發時香港正經歷連串的暴力衝擊和違法行為，當中不少是大規模、長時間，和影響多個地區。被告在這樣的社會氛圍下，煽惑他人干犯涉及暴力的非法集結，明顯加劇破壞社會安寧和治安的風險。

包圍新屋嶺正面正面挑戰警方執法

被告的目標是新屋嶺扣留中心，是當時警方應付非法集會的臨時扣留中心。他以該設施為目標，不僅有意阻礙警方在該處的工作，更是正面挑戰警方執法。而他誣衊警員以極端和殘忍的手法性侵女示威者，甚至「活生生打死」男示威者，其用詞和指控極容易引起讀者極度不滿，甚至憎恨警方。而這會打擊警方的公信力，影響其執法。

虛構黑警舊同學仍堅持說法屬實

而他的帖文內容全屬杜撰，為了增加可信性，他甚至虛構一個「黑警舊同學」向他講述涉案指控。雖然有群組會員表示不相信，惟被告仍堅持內容屬實，法官指他是明知故犯，一錯再錯。

該群組有逾萬個會員，眾所週知，在互聯網發放信息，可以很快和廣泛傳播。被告明顯是想盡快煽惑多人到新屋嶺扣留中心集結。

罪責嚴重判社服令明顯過輕

上訴庭指，被告的罪責極嚴重，判刑必須有足夠阻嚇力，即時監禁是唯一合適的判刑，而原審裁判官判處160小時社會服務令，是原則有錯，亦是明顯過輕。上訴庭認為，應以監禁15個月為量刑起點，因被告曾被還柙14天，和已完成40小時的社服令，因此扣減刑期2個月，因此判囚13個月。

案件編號：CAAR16/2020

律政司就反修例運動相關案件曾作過刑期覆核申請。(詳看下圖)