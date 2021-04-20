強制檢測｜九龍塘根德園幼稚園爆上呼吸道感染　5校須兩日內檢測

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-20 23:52

本港疫情不穩，今（20日）新增8宗確診，4宗屬本地源頭不明個案，其中3宗涉及荃灣區。食物及衞生局晚上公布強制檢測公告，油麗邨雍麗樓、荃灣西如心酒店及浸會大學住宿和教學綜合樓發展工程地盤，居民及訪客需於本周四(22日）或之前接受強制檢測。 另有5間幼稚園爆發上呼吸道感染個案，包括位於九龍塘的老牌名校根德園幼稚園，為謹慎起見，所有師生及逗留逾兩小時者，同需接受強檢。其中天水圍天樂幼稚園暨幼兒園於官網發出緊急通知，指將應衞生防護中心要求，明起停課5天。

荃灣西如心酒店住客須強制檢測

根據現時強檢機制，在全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案、其污水樣本檢測呈陽性，或有其他因素顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。針對工作場所的檢測方面，如某一個工作場所出現一宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。



食物及衞生局晚上公布指，油麗邨雍麗樓、荃灣西如心酒店及浸會大學住宿和教學綜合樓發展工程地盤，被納入強制檢測公告。任何在本月7日至20日期間曾在上址逗留超過兩小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於22日或之前接受檢測。受檢人士若在18日至20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府明（21日）會在油塘油麗邨雍麗樓，為須接受強制檢測的人士增設流動採樣站。

天水圍李宗德小學及兩幼稚園須強制檢測

另外，5間學校爆發上呼吸道感染個案，3間位於天水圍——和富慈善基金李宗德小學、聖公會夏瑞芸幼兒學校、天樂幼稚園暨幼兒園，以及分別位於九龍塘根德道9號與多實街5-7號的兩個根德園幼稚園。當局指，由於上呼吸道感染的徵狀與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該5間學校亦被納入強制檢測公告。



任何在本月7日至20日期間曾逗留上述學校超過兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於22日或之前接受檢測。受檢人士若在18日至20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。如選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於24日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

九龍塘根德園幼稚園爆發上呼吸道感染個案，需要強制檢測。(資料圖片)

天樂幼稚園明起停課5日

天樂幼稚園暨幼兒園於官網發出緊急通知，指該校連續數天出現多宗上呼吸道感染疾病個案，為有效防止傳染病之急速散播，衞生防護中心已要求明天(21日)至25日(星期日)停課5天，每位學生將獲派發一個檢測樽，全體教職員及學生必須在22日或之前完成強制檢測。

天樂幼稚園暨幼兒園於官網發出緊急通知，指該校連續數天出現多宗上呼吸道感染疾病個案，為有效防止傳染病之急速散播，將停課5天，另需進行檢測。(天樂幼稚園暨幼兒園官網截圖)

曾住荃灣西如心酒店42樓住客要檢疫

本港今日新增8宗確診，4宗屬本地感染個案，全部源頭不明，其中46歲在荃灣西如心酒店任職執房員的女患者，是在本月6日，透過「回港易」計劃經東莞返港。她確診前14日，負責整理如心酒店42樓的房間，期間入住過的住客共43人要檢疫，包括Staycation顧客。

居於麗城花園第2期4座、57歲文職女士，於沙咀道達貿中心上班，兩至三名同事全部被送檢疫，最後上班日為4月12日。另一宗本地個案，則是29歲的印尼女傭，她早前完成檢疫後，返回油塘油麗邨雍麗樓僱主住所，曾到訪鯉魚門街市以及藍田商場等。最後一宗本地個案，則是一名42歲男患者，居於大圍美田邨美庭樓，在聯福道30號地盤任職地盤工。



其中麗城花園第2期及大圍美田邨美庭樓已於昨日晚上突襲圍封，故未有再納入強檢範圍。

聯福道30號一名地盤工確診，地盤人士要接受強檢及停工，有數名工人要檢疫。（google街景）

▼4月19日，荃灣麗城花園二期第4座封區檢測▼

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▼4月19日，海港城設臨時檢測站▼