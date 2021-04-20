73歲男子感染鈎端螺旋體病死亡　防護中心指疾病多由動物尿液傳播

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-20 22:06

衞生署衞生防護中心今日（20日）公布，正調查一宗鈎端螺旋體病，即一種由鈎端螺旋菌引致的疾病的死亡個案。防護中心表示，一名72歲男病人，3月19日開始出現咳嗽及發燒，4日後的23日前往廣華醫院急症室求醫、入住院接受治療，並於本月6日離世，資料顯示，病人的過往健康良好。 衞生防護中心指，鈎端螺旋體病是一種動物傳染病，可在老鼠、牛、豬、馬及狗等動物的身上找到，大部分人類感染個案都由接觸受感染動物的尿液所致，感染到病毒的病人會出現類似感冒的病徵。

廣華醫院一名73歲男病人感染鈎端螺旋體病死亡。（資料圖片）

病人敗血性休克 病徵類似感冒

防護中心表示，病人的血清樣本化驗證實感染鈎端螺旋體病，臨床診斷為敗血性休克，並經調查顯示，該病人最近沒有外遊，家居接觸者沒有出現病徵，相關的調查仍在進行，但指鈎端螺旋體病通常不會人傳人，潛伏期一般為5至14日。

衞生防護中心指，感染鈎端螺旋體病的病人通常會出現類似感冒的病徵，包括發高燒、頭痛、肌肉痛、眼紅、喉嚨痛及紅疹等徵狀，在部分個案能引致貧血症及影響肝、腎、肺及其他內臟。抗生素能有效治療這種疾病。

接觸受感染動物尿液可致病

另外，中心表示，鈎端螺旋體病是一種動物傳染病，由鈎端螺旋菌引致，鈎端螺旋菌可在老鼠、牛、豬、馬及狗等動物的身上找到，大部分人類感染個案都由接觸受感染動物的尿液所致，主要透過皮膚擦傷、創傷或黏膜引致，間中也會經由呼吸道或進食被污染的食物引致，又指妥善包紮傷口及避免接觸動物尿液、其污染過的物件及污水，能大大減低感染鈎端螺旋體病的機會。

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