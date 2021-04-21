陳淑莊涉違限聚令　林瑞華否認聚會是造勢大會　陳只講解法律責任

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-21 18:45

前立法會議員陳淑莊等3人涉違限聚令遭票控案，今（21日）在九龍城裁判法院續審。裁判官接納酒吧負責人無被警誡下的口供呈堂，並裁定涉案3人表證成立，被告之一的林瑞華出庭自辯，他稱因當時政府突實施酒吧停業令，故他與業界代表召開緊急會議商討，並邀請時任立法會議員的陳淑莊出席，以向業界講解，林又承認當時有意參選立法會，但否認當晚是造勢大會，會上亦無人提及立法會選舉的事。

邀陳淑莊因熟政府政策亦是律師

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華供稱，政府於2020年4月2日公布，翌日即4月3日晚上6時起實施酒吧停業令。他遂在業界通訊程式Whatsapp群組建議召開緊急會議，因為港未試過禁止酒吧或餐廳營業，故感到擔心。群組內約60至70名東主和負責人有約20人報名，只有HANDS酒吧願意借出場地。林邀請時任立法會議員的陳淑莊參與會議，認為她對政府政策熟悉，亦是律師，可就法例提供法律意見。他指整晚無人提及立法會選舉事宜。

顧客均獲悉酒吧包場並相繼結賬

林稱他於晚上約10時半到達酒吧，有職員提供酒精搓手液和量體溫，吧內有約8至10名顧客，並無多於4人一枱。然後他和酒吧股東Koey溝通，顧客獲悉酒吧包場，會提早結束營業，他們相繼結賬。他在白紙寫上「Private」並張貼於已落一半的閘門，表示私人會議不對外開放。

陳淑莊到場講解法律責任

會議約11時10分開始，有26至28人出席。林解釋條文中有那些酒吧會被禁營業等，因大部分人未必留意酒牌的備註。陳淑莊約11時半抵達酒吧，講解法律責任和提醒他們，她持咪高峰說了10至15分鐘，有在場人士向二人提問。警員約凌晨12時到場調查約15分鐘，陳淑莊約10分鐘後離開。會議繼續討論業界將於4月3日，在立法會開記招回應措施。

林否認當晚是造勢大會

有顧客證人早前供稱，聞言酒吧內有人提到立法會選舉，林指整晚無人講及。但他有意參選立法會，案發時尚考慮中，他於去年7月16日宣布參選。控方指，該會議實際上是替林爭取業界支持的選舉造勢大會，他並不同意。林憶述有兩名客人坐在吧外，職員有為他們量體溫。控方質疑兩人在職員要求客人結帳時仍可入座，林回應因該處和會議範圍有明顯區間，沒有影響會議。

陳偉才不知情下借出酒吧開會

該酒吧股東兼執行董事陳沛妤出庭供稱，她是上述業界Whatsapp群組成員之一，惟酒吧負責人陳偉才不在群組內，陳偉才亦不認識林。她表示，群組成員對禁酒吧令感驚訝，林提出開會商討應對方案。她在陳偉才不知情下同意借出酒吧場地開會，她提醒職員須為所有到場人士量體溫，她否認案發有多於4人一枱。

未離開的顧客被安排在戶外

開會前，酒吧安排未離開的3名顧客坐在戶外，包括約10時45分入座的兩人，他們稱「好快食完，好快走」。她指，吧外座位與借出的室內地方有分隔，會議範圍是有私隱，故影響不大。警員於約11時50分到場查詢，陳說正與業界、股東及法律顧問開會。警員走後約10分鐘，陳淑莊及部分與會者離去。她表示，當晚沒有聽到有人談及參選立法會。

陳偉才要求口供不呈堂被拒

此外，被告之一的陳偉才，亦要求法庭剔除他就案件所作的供詞為呈堂證物，並指警方當時未有向他作警誡。惟控方指陳偉才當時有帶同律師到警署，表明是自願作供。又指警方當時並無合理懷疑陳偉才干犯罪行，故毋須警誡。裁判官鄭念慈認為陳偉才自願作供，故不行使酌情權，接納其證供呈堂。

3名被告：陳偉才（32歲，酒吧負責人）、陳淑莊（49歲，公民黨前立法會議員），及林瑞華（36歲，香港中小企食店聯盟召集人），他們否認4張傳票控罪。陳偉才被指於2020年4月2日至3日，營運有受禁群組聚集進行的旺角大南街「HANDS」酒吧，並明知而容許該受禁群組聚集。他另被票控未按食衞局局長指示，未有為進入酒吧的人量度體溫，以及容許多於4人同坐一桌。陳淑莊和林瑞華則被控於同日在該酒吧內參與受禁群組聚集。

案件押後至6月2日結案陳詞。

案件編號：KCS526408-526411/2020