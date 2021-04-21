觀塘海濱｜耗資半億興建音樂噴泉明啟用　平日每日設3節音樂表演

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-21 15:25

民政事務總署去年在區議會反對聲音下，繼續造價高達5,000萬元的觀塘海濱音樂噴泉工程。音樂噴泉已經竣工將於明（22日）啟用，除噴泉外，亦會設有互動嬉水區及休憩草地，每日亦有數次音樂表演。 民政署強調，音樂噴泉為第4屆觀塘區議會建議推行的社區重點項目計劃，由民政署、建築署及康文署合作建成。

民政事務總署宣布，位於觀塘海濱花園的觀塘海濱音樂噴泉明日啟用。該噴泉佔地約3,740平方米，包括音樂噴泉、互動嬉水區及休憩草地。音樂噴泉以電腦程式控制，除靜態背景多樣噴水外，每日表演時段更會結合多首名曲進行表演，其中一首曲目特別由香港管弦樂團演奏，晚間表演更會揉合幻變燈光。

周六、日及及公眾假期更會加開2節表演

噴泉內有3個互動嬉水區，各嬉水區內設有感應裝置，當感應到遊人接近時，不同花式的噴咀會噴出形態各異的水柱，讓遊人互動玩樂。音樂噴泉及互動嬉水區會在每日早上8時半至晚上10時半運作，音樂噴泉逢周一至五更有3節表演時段，周六、日及及公眾假期更會加開2節表演。

民政署表示，音樂噴泉為第4屆觀塘區議會建議推行的社區重點項目計劃，由民政署、建築署及康文署合作建成。

觀塘區議員梁凱晴（左）曾聯同東九龍社區關注組成員鐘健華申請司法覆核，要求推翻有關決定。（資料圖片／盧翊銘攝）

工程曾被批為「小白象」

觀塘海濱音樂噴泉造價高達5,000萬元，多年來一直被批評為「小白象」工程，該區區議會去年初大比數通過動議，要求當局煞停項目，惟民政署卻以「尊重工程」為由拒絕停工。觀塘區區議員梁凱晴曾聯同東九龍社區關注組成員鐘健華申請司法覆核，要求推翻有關決定，惟因法援署拒批出法援，兩人最後撤回覆核申請，並被裁定須支付22萬元訟費。