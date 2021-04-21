變種病毒｜華美達酒店播毒途徑未明　專家籲走廊加裝空氣清新機

撰文： 李恩慈 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-21 12:48

感染南非變種病毒的29歲印裔男患者，曾在尖沙咀華美達華麗酒店檢疫。衞生防護中心表示，他的病毒基因排序與同樓層另外兩名確診患者高度相似，指酒店房門S型掛勾或是感染源頭。 有專家稱，目前無確實證據推斷患者的感染途徑，不排除是環境污染。另有專家認為，空氣傳播是另一個可能傳播途徑，因酒店走廊未必通風，若患者在傳染期內打開門、無帶口罩，可能令空氣帶有病毒，建議酒店在走廊加裝高效能過濾網的空氣清新機。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／盧翊銘攝）

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在商台節目表示，部份掛勾對病毒檢測呈陰性，不過患者已離開多日，掛勾並不齊全，「可以話係無好確實證據。」他指，目前只可以推斷感染途徑，由於同一樓層有3間房均出現確診，其中兩間房相鄰，加上患者病毒基因相近。他不排除是環境污染，或患者的病毒潛伏期長。他又稱，若改用椅子代替掛勾，接觸面較大，酒店較容易清潔。

被問到檢疫期是否需要進一步延長，許樹昌稱，目前在抵港第14天後發現確診個案比率為3至4%，「但唔知係第15日、第16日定係邊日。」他建議加密檢測次數，不只在第19天才作檢測。他又說，高危地區檢疫期維持21天較為穩陣，但再延長有難度，可能令外來人士來港卻步。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（黃寶瑩攝）

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港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目稱，尖沙咀華美達酒店再有檢疫住客確診是響起警號，酒店3人的病毒基因排序高度相似，顯示是由1個人將病毒傳到另外2人，連同印度裔患者的朋友確診，已是第二代傳播。 何栢良表示，最早入住華美達酒店的印傭是源頭的機會最高，又指有4至5間酒店本月出現多宗確診，不排除亦出現傳播。

何栢良：應安排職員作血清檢驗

事隔多天，何栢良相信已不能在酒店調查環境污染，反而要留意有多少酒店職員曾染疫。他認為酒店要安排職員作血清檢驗，並全面檢視過往個案，而非在缺乏正面證據的情況下，假定S型掛勾是傳播途徑。

何栢良指，空氣傳播是另一個可能傳播途徑，因為酒店走廊未必通風，如果患者在傳染期內打開門呼吸時無帶口罩，可能令空氣帶有病毒，建議酒店在走廊加裝高效能過濾網的空氣清新機，以及加強負責派飯及收拾垃圾員工的培訓。另外，當局應在檢疫期首12天再加多兩次檢測，及早移離確診者。

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醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷於港台節目表示，因尖沙咀華美達酒店三名確診人士基因排序非常相似，故要仔細分析環境上是否相關人士接觸到一些物品，繼而發生傳播。對於衞生防護中心指，酒店房門S型掛勾或交叉感染，曾祈殷認為要檢測勾病毒量是否高。

他又建議，衞生署應訂立一些更新指引防止互相交叉感染；使用掛勾旅客或要扶着才能取得食物，如改用椅子旅客則不用接觸到，故改用椅子亦可以考慮。而新加坡等國家亦有相關事件發生，曾促當局要高度警覺處理，尤其是旅客來自高風險地區。