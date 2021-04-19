友愛邨愛暉樓再有住戶須撤離　居民不滿：打咗疫苗仲要撤走

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-19 14:35

新冠肺炎疫情反彈，屯門友愛邨愛暉樓今（19日）再有住戶要撤離，今次涉及第2座8樓，共14個單位。消息指，愛暉樓2座8樓上周六確診男子的相鄰單位亦有住戶染疫，當局估計該層或出現橫向傳播，遂在今早通知全層住戶撤走。住戶今午12時半許開始離開愛暉樓，登上當局安排的旅遊巴。 有被撤走的住戶表示，自己已接種兩劑科興疫苗，亦已相隔14日，即已達產生保護力的期限，「問題係打咗疫苗都要撤離，睇下政府點搞啦。」他亦不滿當局通知得十分倉促，只有不足3小時收拾行裝和向僱主交代工作安排。

屯門友愛邨愛暉樓再有居民要撤離。消息指，第2座8樓出現橫向傳播，全層居民要撤離，涉及14個單位的住戶，現場警方表示，暫知有約40多名居民要撤走。

當局區議員林健翔指，居民今早11時半收到當局電話，要在下午2時撤離，住戶已隨即趕返家中收拾行裝。

▼4.13友愛邨愛暉樓3座第三度撤離檢疫行動▼

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衞生防護中心人員今年12時半抵達愛暉樓，聯同警方上樓拍門，通知居民離開，約10分鐘後，開始有居民離開並登上衞生防護中心安排的旅遊巴。

已打兩針疫苗居民不滿要撤走

首位登車的愛暉樓2座8樓居民孫先生指，自己已接種2劑科興疫苗，並已相隔14日，已達到產生抗體的有效期，「唔知疫苗14日後有冇功效啦。」

他又指，作為居民只能配合政府的措施，但對政府行動表示不解，「問題係打咗疫苗都要撤離，睇下政府點搞啦。」

被問到當局是否通知得很倉促，他表示「小小啦」。任職私人司機的他明言不想撤離，「又要開工又要搵食加嘛，但冇辦法，都係要撤離」，他續指，現時疫情橫行，亦只能配合當局指示。