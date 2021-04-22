撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-22 15:40

港府去年12月因英國疫情嚴峻，對當地航班下禁航令。大批港人滯留約4個月多後，首班英國專機終在今（22日）晨抵港。專機上約291人其後到青衣華逸酒店檢疫21日。 今早有不少人前來為檢疫中的家人朋友送來物資，有人送上健身單車，亦有人送上香檳及無麩質食品。另外，不時亦有外送員將譚仔米線或麥當勞餐點送到酒店。

當局今早安排約19輛旅遊巴及1輛7人車，接載乘專機從英國回港的港人到青衣華逸酒店接受檢疫21日。今早10時許，檢疫人士陸續到達檢疫酒店，不時有人前來為檢疫中的家人、朋友送來物資，包括有人為將整部健身單車運送到酒店，亦有人為檢疫人士送上香檳。

有人送健身單車、香檳、無麩質食品到酒店

另有人表示朋友因有食物敏感，不能食用含有麩質的食物，故為朋友送來無麩質食品。現場亦可見，不時有外送員送外賣到酒店，包括譚仔米線及麥當勞。

現場亦可見，不時有外送員送外賣到酒店，包括譚仔米線及麥當勞。（陳嘉慧攝）

華逸酒店鄰近私人屋苑藍澄灣，華逸酒店去年10月被列作檢疫酒店，初時亦惹來不少藍澄灣住戶不滿，在窗戶貼上反對標語，而現時則甚少人張貼標語。

藍澄灣住戶怕感染 避到鄰近商場

對於有英國返港人士入住鄰近酒店檢疫，藍澄灣住戶陳小姐就表示，酒店用作檢疫已有一段時間，早前亦有參與張貼標語。她無奈道，「難聽點講句，已經習慣」，只能盡量避免到鄰近商場，減低感染風險。

住客何先生表示，對華逸用作檢疫酒店稍有擔心。（陳嘉慧攝）

華逸酒店旁邊的永倫800酒店，有不少人會長期租用作暫時住所。住客何先生表示，對華逸用作檢疫酒店稍有擔心，但又指不會特別注意，「啲菌又唔會話走出來嘅。」