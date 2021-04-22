旅遊氣泡｜彭博：原今公布細節　新加坡臨時叫停：未有重啟時間表

撰文： 孔繁栩 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-22 14:52

本港新冠肺炎疫情放緩，近日有傳港府和新加坡今日（22日）公布旅遊氣泡細節，最快可望5月落實。惟《彭博》今日引述知情人士指出，新加坡單方面臨時叫停計劃，令旅遊氣泡再度觸礁，暫時未知原因，雙方亦未有新共識。 新加坡交通部今午表示，希望與港盡快重啟擱置已久的旅遊氣泡，但暫時未有推出的時間表。

《彭博》引述知情人士指出，新加坡單方面臨時叫停旅遊氣泡。（資料圖片）

《彭博》引述知情人士指出，香港和新加坡原訂今日公布旅遊氣泡細節，惟新加坡在沒有說明原因下，單方面臨時取消安排，據悉雙方暫時未有新共識。知情人士又指出，自香港11月爆發疫情後，雙方一直有研究恢復旅遊氣泡計劃，最新安排原訂5月開始。

新加坡交通部未有正面回應是否向港府煞停兩地的旅遊計劃，但坦言暫時未有與港重啟時間表，冀盡快與港重啟擱置已久的旅遊氣泡。

當地外勞宿舍持續確診

據外媒報道，新加坡近日疫情反彈，當地Westlite Woodlands外勞宿舍持續有確診個案，累計十多宗，恐爆發外勞群組染疫。

另外，新加坡上周已公布，縮短經由香港入境旅客的強制隔離日數，由14日減至7日。

▼2020年新加坡旅遊氣泡詳情▼