首班英國專機今抵港　有長者已耗盡藥物　留學生：機票貴如同搶錢

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-22 12:17

港府去年12月因為英國變種病毒肆虐，對英航班下禁航令，大批港人滯留當地。相隔4個月，首班政府容許的英國航班今（22日）清晨4時許抵港。今早機場接機大堂，身穿全套保護裝備的人員明顯較平日多，他們明言當局對首班英國航班的安排遠較平日緊張，有職員形容英國抵港人士是最高風險，因此當局「嚴陣以待」。 至早上8時許，約300名旅客分批步出接機大堂，有留學生直指機票難求，更索價逾9,000元，批評國泰如同搶錢，港府僅協調兩班專機亦不足以接載所有滯英港人。亦長期病患者慨嘆自己已滯英逾半年，藥物已耗盡，惟港府未有提供協助，自己深感無助。

今早機場接機大堂，身穿全套保護裝備的人員明顯較平日多，他們明言當局對首班英國航班的安排遠較平日緊張，因此要「嚴陣以待」。（羅君豪攝）

港府3月29日宣布取消本港居民限制，容許滯英港人乘搭兩班國泰航空CX2252航班，今日及下周三（28日）從倫敦希斯路機場回港，兩班航班均是接載港人的專機。

首班航班今日清晨4時34分飛抵本港，約300人在約3個半小時後完成檢測，陸續步出接機大堂，登上當局的專車前往青衣華逸酒店隔離檢疫21日。

林女士說，滯留英國逾半年，其藥物已耗盡，惟港府未有提供協助，獨自在異鄉深感無助。（羅君豪攝）

在英國留學的鄭先生表示，在英國滯留多月後，自己很想念家人、朋友。他原定1月返港，但當時英國疫情嚴重而滯留當地，他形容當局對英國禁航的做法「比較奇怪」，「而家印度咁嚴重，咁遲先嚟封印度，而好早就封咗英國，我覺得佢有少少唔平衡、偏頗」。他續指，今次專機的機票難搶，國泰網站「死網」，只能whatsapp國泰客服購買，他形容可以成為返港的600人之一是非常幸運。

惟他透露其機票索價約9,000港元，較往日的單程機票高3,000元，「我覺得唔係好合理，唔係個個人都負擔到9,000幾蚊，我覺得國泰係想搶錢囉好明顯」。他又指，港人滯留英國4個月至今，港府僅協調兩班專機接載，直斥做法不足，而機場瞬間售罄，顯示兩班航班根本不足以接載所有滯留英國的港人，促請政府在月底多開3至4班專機。

坊間對隔離的青衣華逸酒店劣評不斷，他表示聽說過酒店差勁，但慨嘆「呢個係唯一辦法，21日好快過」。對於日前有在酒店檢疫的旅客疑交叉感染到變種病毒，他坦言亦對此感到憂慮，「希望唔會（中招）」，自己亦會勤加消毒雙手及戴口罩防疫。

于小姐興奮地表示，「好開心，終於可以返到屋」。（羅君豪攝）

同樣在英國留學的于小姐興奮地表示，「好開心，終於可以返到屋企。」她說，自己還有兩、三個月才畢業，但趁港府協調兩班專機便提早回港，擔心錯過此機會後便會難以返港，便決定啟程回來，在隔離期間遙距考試。今次專機「一票難求」，她卻指從無擔心過錯過今次航班，透露自己另有渠道訂購機票。

她續指，英國疫情已好轉不少，唐人街等地已可開放堂食，街頭亦回復熱鬧。對於港府相隔4個月才願意對放寬滯英港人的限制，她認為政府必定有其理據，作為市民只能因應政府的安排，調整自己的日程。

于小姐又形容從下機到檢測等整個安排順利，自己查閱過酒店的網上評價，「酒店都好好嘅」，亦不擔心會在酒店染疫，認為酒店會妥善安排。

去年10月到英國探親的林女士亦指，原訂翌月回港，但當地疫情肆虐便一直滯留，相隔7個月後終能返回香港很開心，終於能與女兒團聚。她表示，起初一直寄居在親友家中，但發現自己打擾對方生活，便搬到酒店暫居。

她透露，自己已年屆7旬、有長期病患，曾向入境處求助，但當局僅記錄在案，並無提供實質協助，獨留在異鄉深感無助。她又指，英國疫情大幅放緩，政府應早日開關，批評現時已「拖太久」，而港府亦無對其他國家採取如此嚴格的規定。

林女士又慨嘆「好不容易拿到機票」，她在網上、電話等都搶不到機票，最終在友人協助下才能透過旅行社買到一張機票。她又指，滯留期間曾一度考慮經杜拜中轉返港，女兒亦已向公司告假到杜拜陪伴她，惟擔心港府會對杜拜禁航才打消此安排。