增14宗個案兩宗源頭不明　日出康城幼園教師中招　曾訪銅鑼灣鮨幸

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-22 18:32

疫情反覆，本地個案零感染一天即告「斷攬」，今(22日)新增14宗確診，其中兩宗屬不明源頭個案，包括於葵涌貨櫃碼頭從事理貨員、在屯門新圍苑新碧閣居住的19歲男子；另亦涉及居於將軍澳新寶城4座的31歲女子，她任職日出康城綠茵英文（國際）幼稚園老師，兩班K3學生約30人需送往檢疫。 潛伏期間，她曾到訪多處，包括坑口舒適堡(Physical)健身室、觀塘「Pole Beat Gallery」做瑜珈，亦曾出席婚紗展及於將軍澳Bioscreen Organic Beauty美容。食肆方面，則曾光顧銅鑼灣鮨幸，以及天后Camper's。當局昨晚已向兩幢兩幢疫廈發出強檢公告。

其中一宗無病徵的不明源頭個案，是居於屯門新圍苑新碧閣的19歲男子，他本月14日曾進行檢測呈陰性，前日(20日)在葵涌貨櫃碼頭採樣站的樣本則呈陽性。他受僱於宏記港務操作有限公司，在葵涌貨櫃碼頭從事理貨員，因工作關係需要定期檢測。他需要輪班，平日會在1、2及5號碼頭工作，主要負責將來港貨櫃資料輸入電腦，毋須接觸貨櫃工人，亦不用上船，另會在2號碼頭休息室與兩至三人一起休息，但不涉及洗澡及睡覺，當局會建議宏記進行徹底清洗。



行蹤方面，他於本月17日曾到訪屯門市廣場，及商場內的一幻拉麵，前日則曾前往良景商場及長景茶餐廳。

31歲的日出康城綠茵英文（國際）幼稚園老師確診，她居於將軍澳新寶城4座，當局昨已將大廈納入強制公告。(倪清江攝)

另一宗不明源頭個案則涉及居於將軍澳新寶城4座的31歲女子，她前日出現病徵包括發燒和咳，同日前往頤康醫務中心求診，獲轉介至將軍澳醫院急症室，深喉唾液樣本結果呈陽性。

該名女患者是日出康城綠茵英文（國際）幼稚園老師，任職主任，最後上班日是前日，當天曾教授兩班K3，歷時大概半小時，師生均有佩戴口罩，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，「但因為是密閉環境，加上學生年齡細，戴口罩未必好，佢又有派功課比學生，風險都存在」，故兩班學生約30人均需送往檢疫。她本身需要定期檢測，本月4月9日的檢測呈陰性。

將軍澳綠茵英文（國際）幼稚園有教師確診，學校需要關閉14天。（王潔恩攝）

潛伏期間，她本月9日曾於觀塘「Pole Beat Gallery」上瑜珈班，兩至三名同學需要送往檢疫；本月10至11日則曾前往婚紗展，翻查資料，相信是位於會展的「2021年結婚節暨春日婚紗展」；她亦曾於16日到訪坑口舒適堡(Physical)健身室，同行朋友需要送檢，當局會通知健身室安排員工檢測。食肆方面，她本月17日曾光顧銅鑼灣日本餐廳鮨幸、18日則曾到訪天后Camper's，另曾前往友人位於坑口家中食飯。



女患者亦曾於將軍澳Bioscreen Organic Beauty做Facial(臉部美容)，但由於已事隔逾14天，服務員送往檢疫後，倘檢測個案呈陰性後可以離開。

女患者曾於曾到訪舒適堡(Physical)坑口分店健身。(舒適堡官網截圖)

餘下12宗則是輸入個案，當中由印度抵港共佔8宗。

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